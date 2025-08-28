Pernod Ricard pourrait s'offrir sa meilleure séance depuis une hausse spectaculaire de 7,8% en janvier 2024. Le titre du groupe de spiritueux bondit de plus de 7% en séance à la Bourse de Paris, après une publication de résultats mitigée, que les investisseurs ont choisi de considérer comme une bouteille (de pastis) à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide.

Les temps sont durs, a concédé le management de Pernod Ricard, avant de mettre en avant la capacité d'adaptation de l'entreprise. Un message qui a séduit la communauté financière. Les analystes saluent avant tout les efforts sur les coûts, plus efficaces que prévu, qui ont permis au bénéfice de l'exercice clos fin juin de dépasser les attentes.

Même la mention d'un début de nouvel exercice compliqué n'a pas entamé l'enthousiasme du jour. "Bien que la visibilité sur le moment exact de la reprise soit faible, nous pensons qu'une grande partie des mauvaises nouvelles est dans le prix", résume Edward Mundy, l'analyste qui suit le secteur chez Jefferies, visiblement rassuré par le maintien du dividende.

Comme souvent, le poids des mots a été déterminant. Le narratif derrière la hausse, c'est "nous avons les capacités d'agir sur nos coûts pour passer l'écueil actuel". Le message est bien passé, aidé par la valorisation déprimée du titre : avant la publication, l'action évoluait en territoire négatif en 2025 et affiche 40% de baisse sur trois ans.