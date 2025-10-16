Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2025/26 s'élève à 2 384 MEUR, en baisse de -7,6% en organique et de -14,3% en publié. Il a été impacté par un effet de change négatif de -143MEUR, principalement dû au dollar américain, à la roupie indienne et à la lire turque, et à l'impact périmètre négatif de -54 MEUR principalement lié à la cession des vins.
Le chiffre d'affaires aux Etats-Unis est en recul au 1er trimestre, amplifié par des ajustements de stocks. Le chiffre d'affaires en Chine a fortement reculé, dans un contexte macroéconomique qui pèse sur le moral et la demande consommateurs, auquel se sont rajoutés des ajustements de stocks.
En Inde, la croissance sous-jacente reste toujours aussi dynamique à l'exception de l'État du Maharashtra, où la demande est impactée par le changement des droits d'accises.
Le chiffre d'affaires du Global Travel Retail est en déclin, avec le bénéfice de la reprise de nos ventes de Cognac dans le Duty Free chinois attendu au 2ème trimestre.
'Nous prévoyons que l'exercice 2025/26 soit une année de transition avec une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique, se matérialisant au deuxième semestre' indique le groupe.
A moyen terme 2026/27-2028/29, le groupe s'attend à une amélioration de sa croissance organique du chiffre d'affaires dans une fourchette comprise, en moyenne, entre +3% et +6%, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle organique.
Pernod Ricard est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (61,3%) : marques Absolut (12,3 millions de caisses vendues en 2024/25), Jameson (11,2 millions), Ballantine's (9,1 millions), Chivas Regal (4,8 millions), Ricard (4,2 millions), Malibu (4,1 millions), Beefeater (3,3 millions), Havana Club (3,3 millions), Martell (1,9 million), The Glenlivet (1,4 million), Mumm (0,5 million), Perrier-Jouet (0,3 million) et Royal Salute (0,2 million) ;
- spiritueux de marques stratégiques locales (18,4%) : marques Seagram's, Kahlua, Olmeca, Seagram's Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, etc. ;
- spiritueux artisanaux de marques spécialités (7,3%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ;
- vins stratégiques (4%) : marques Jacob's Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ;
- autres (9%).
A fin juin 2025, le groupe dispose de 94 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,9%), Amériques (28,8%) et autres (42,3%).
