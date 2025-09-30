Pernod Ricard : UBS abaisse son objectif de cours

UBS maintient son conseil neutre sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 87 E 'au lieu de 100 E) avant la publication des ventes du premier trimestre.



'Nous estimons les ventes du premier trimestre 26 à -7,8 % (contre -6,4 %) avec un risque de baisse dans les 3 régions, en raison du déstockage, des ventes à découvert et de l'augmentation des taxes en Inde' indique UBS.



'Pernod Ricard a positivement surpris sur les marges et le free cash-flow, mais nous prévoyons des performances plus faibles sur les ventes organiques, les marges et l'endettement par rapport à Diageo au cours des 12 prochains mois', indique le bureau d'analyse.



Au cours actuel, le titre préente en PER 2025 d'environ 13 fois avec un rendement de près de 5%.