Pernod Ricard : UBS estime que les résultats sont décevants en Amérique et en Europe

UBS maintient sa recommandation à neutre sur le titre avec un objectif de cours de 87 E après la présentation des chiffres trimestriels. L'analyste estime que les résultats sont décevants au premier trimestre en Amérique et en Europe.



' Le chiffre d'affaires organique du premier trimestre est en baisse de 7,6 % contre 7,1 % prévu, en raison du déstockage aux États-Unis et de la faiblesse sous-jacente en Europe et en Amérique latine. La Chine et l'Inde ne sont pas aussi mal en point que prévu' souligne le bureau d'analyse.



A moyen terme 2026/27-2028/29, le groupe s'attend à une amélioration de sa croissance organique du chiffre d'affaires dans une fourchette comprise, en moyenne, entre +3% et +6%, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle organique.