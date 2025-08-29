UBS confirme son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 100 euros sur Pernod Ricard. L'analyste estime que 'les perspectives de bénéfices et de désendettement restent décevantes', après l'annonce des résultats annuels. 'Pernod Ricard a positivement surpris sur les marges et le free cash-flow, mais nous prévoyons des performances plus faibles sur les ventes organiques, les marges et l'endettement par rapport à Diageo au cours des 12 prochains mois', indique le bureau d'analyse.
Au cours actuel, la valeur représente un PER 2025 d'environ 15 fois et un rendement de près de 4%.
