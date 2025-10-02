Perplexity AI a annoncé jeudi l’ouverture mondiale et gratuite de son navigateur intelligent Comet, jusqu’ici réservé aux abonnés à son offre premium Perplexity Max à 200 dollars par mois. Positionné comme un assistant personnel, Comet peut rechercher en ligne, organiser des onglets, rédiger des courriels ou encore faciliter des achats. L’entreprise affirme que la liste d’attente pour accéder à l’outil comptait déjà des millions de personnes.

Ce lancement intervient dans un contexte de forte rivalité autour des navigateurs propulsés par l’intelligence artificielle. Google (Alphabet) a intégré son modèle Gemini à Chrome en septembre, Anthropic a dévoilé un agent intégré en août, et OpenAI a présenté son outil Operator dès janvier. En août, Perplexity avait d’ailleurs tenté une offre audacieuse de 34,5 milliards de dollars pour acquérir Chrome. Connue pour son moteur de recherche IA, la start-up s’est aussi distinguée par son modèle de partage de revenus avec les éditeurs, après des critiques liées au plagiat de contenus.

Dans cette continuité, Perplexity a lancé en août l’abonnement Comet Plus, qui donne accès à des contenus de médias partenaires tels que CNN, Condé Nast, The Washington Post, Le Monde et Le Figaro. L’entreprise prépare également une version mobile de Comet et un outil appelé Background Assistant, conçu pour exécuter plusieurs tâches simultanément. Son PDG et cofondateur Aravind Srinivas doit s’exprimer vendredi sur CNBC pour détailler les ambitions liées à ce déploiement.