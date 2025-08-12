Cette nouvelle du Wall Street Journal est tombée ce jour même à 17h30. L'entreprise américaine Perplexity, spécialisée dans l'intelligence artificielle, a surpris le marché mardi en proposant de mettre la main sur le navigateur Chrome de Google pour la somme colossale de 34,5 milliards de dollars. Objectif affiché : s'attaquer frontalement à la domination du géant de Mountain View dans la recherche en ligne.

Cette proposition, qui dépasse presque du double la valorisation actuelle de Perplexity (18 milliards), intervient dans un contexte judiciaire tendu : un juge fédéral américain examine la possibilité de forcer Google à céder Chrome afin de limiter sa domination sur la recherche en ligne, où le groupe détient encore près de 90 % de parts de marché.

Selon Perplexity, cette acquisition constituerait une réponse concrète aux préoccupations antitrust et garantirait la gestion de Chrome par un acteur indépendant. Google, de son côté, s’oppose à cette idée, avertissant que la vente ou le partage de données avec des rivaux compromettrait la sécurité, freinerait l’innovation et nuirait à ses investissements. Chrome reste aujourd’hui leader incontesté, avec environ 3,5 milliards d’utilisateurs et plus de 60 % du marché mondial des navigateurs.

Si le juge dispose d’un éventail de mesures pour rétablir la concurrence, allant de l’assouplissement des accords exclusifs avec Apple et Mozilla à l’obligation de partager certaines données, les observateurs estiment qu’une cession forcée de Chrome reste improbable, même si cette option est jugée plus nette que d’autres solutions. D'ici la fin du mois, le verdict de l'affaire antitrust devrait être rendu, de quoi nous donner plus de visibilité sur le sort de Google Chrome.