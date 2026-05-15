Pershing Square prend position sur Microsoft et son potentiel dans l'IA
Pershing Square, le fonds spéculatif dirigé par le milliardaire américain Bill Ackman, a révélé vendredi avoir pris une participation stratégique dans Microsoft, profitant d'un récent repli boursier pour parier sur la résilience du géant des logiciels face à la concurrence posée par l'IA.
Dans un message diffusé sur X en amont de la publication de son avis réglementaire "13F" à paraître, l'investisseur new-yorkais indique que le fonds a commencé à accumuler des titres Microsoft en février dernier.
Il explique que cette décision a fait suite au récent mouvement de repli du cours de l'action qui avait suivi la publication des résultats trimestriels du groupe de Redmond, estimant que ce recul a généré un point d'entrée attractif sur la valeur.
Selon Bill Ackman, Pershing Square a établi sa position sur la base d'un PER de 21x, un multiple de valorisation jugé "extrêmement attractif" et largement inférieur à la moyenne historique de la société ces dernières années.
Outre Pershing Square Capital Management, le nouveau fonds de l'homme d'affaires destiné aux investisseurs individuels, Pershing Square USA (PSUS), a également fait de Microsoft l'une de ses principales positions de son portefeuille, est-il expliqué dans son post.
Un écosystème résistant face au développement de l'IA
Cet investissement intervient alors que les investisseurs se sont récemment inquiétés de la position concurrentielle de Microsoft face à l'émergence de nouvelles plateformes d'IA susceptibles de venir concurrencer ses produits, à commencer par l'outil Claude mis au point par Anthropic.
Dans son message, Bill Ackman juge ces craintes "infondées", arguant que la suite de productivité Microsoft 365 (Word, Excel, Teams) est trop profondément ancrée dans l'infrastructure des entreprises pour être menacée.
Le milliardaire se dit par ailleurs encouragé par les investissements réalisés par le groupe technologique dans Copilot, l'assistant d'intelligence artificielle intégré à Microsoft 365, développé sous l'impulsion directe du directeur général Satya Nadella.
Bill Ackman estime enfin que la valorisation du titre ne reflète pas pleinement la participation économique d'environ 27% détenue par Microsoft dans OpenAI, qu'il valorise à près de 200 milliards de dollars sur la base du dernier tour de financement de la société.
Il ajoute que cette prise de participation s'inscrit dans une stratégie de long terme déjà observée chez Pershing Square avec l'acquisition de titres Alphabet, Amazon et Meta Platforms.
L'action Microsoft, qui a perdu plus de 15% depuis le début de l'année, était attendue en hausse de 0,4% vendredi matin à la Bourse de New York.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.