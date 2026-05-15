Pershing Square prend position sur Microsoft et son potentiel dans l'IA

Pershing Square, le fonds spéculatif dirigé par le milliardaire américain Bill Ackman, a révélé vendredi avoir pris une participation stratégique dans Microsoft, profitant d'un récent repli boursier pour parier sur la résilience du géant des logiciels face à la concurrence posée par l'IA.

Dans un message diffusé sur X en amont de la publication de son avis réglementaire "13F" à paraître, l'investisseur new-yorkais indique que le fonds a commencé à accumuler des titres Microsoft en février dernier.



Il explique que cette décision a fait suite au récent mouvement de repli du cours de l'action qui avait suivi la publication des résultats trimestriels du groupe de Redmond, estimant que ce recul a généré un point d'entrée attractif sur la valeur.



Selon Bill Ackman, Pershing Square a établi sa position sur la base d'un PER de 21x, un multiple de valorisation jugé "extrêmement attractif" et largement inférieur à la moyenne historique de la société ces dernières années.



Outre Pershing Square Capital Management, le nouveau fonds de l'homme d'affaires destiné aux investisseurs individuels, Pershing Square USA (PSUS), a également fait de Microsoft l'une de ses principales positions de son portefeuille, est-il expliqué dans son post.



Un écosystème résistant face au développement de l'IA



Cet investissement intervient alors que les investisseurs se sont récemment inquiétés de la position concurrentielle de Microsoft face à l'émergence de nouvelles plateformes d'IA susceptibles de venir concurrencer ses produits, à commencer par l'outil Claude mis au point par Anthropic.



Dans son message, Bill Ackman juge ces craintes "infondées", arguant que la suite de productivité Microsoft 365 (Word, Excel, Teams) est trop profondément ancrée dans l'infrastructure des entreprises pour être menacée.



Le milliardaire se dit par ailleurs encouragé par les investissements réalisés par le groupe technologique dans Copilot, l'assistant d'intelligence artificielle intégré à Microsoft 365, développé sous l'impulsion directe du directeur général Satya Nadella.



Bill Ackman estime enfin que la valorisation du titre ne reflète pas pleinement la participation économique d'environ 27% détenue par Microsoft dans OpenAI, qu'il valorise à près de 200 milliards de dollars sur la base du dernier tour de financement de la société.



Il ajoute que cette prise de participation s'inscrit dans une stratégie de long terme déjà observée chez Pershing Square avec l'acquisition de titres Alphabet, Amazon et Meta Platforms.



L'action Microsoft, qui a perdu plus de 15% depuis le début de l'année, était attendue en hausse de 0,4% vendredi matin à la Bourse de New York.