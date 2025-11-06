Pertes moins élevées que prévu au T3 pour Moderna, le titre bondit en préouverture

Moderna a enregistré une perte nette de 200 MUSD au troisième trimestre 2025, bien loin du bénéfice net de 13 MUSD enregistré à la même période de 2024. La dynamique est pourtant encourageante après des pertes au T1 (-971 MUSD) et au T2 (-825 MUSD) et alors qu'une douzaine d'analystes anticipaient une perte de l'ordre de 855 MUSD au T3.



Le résultat dilué par action ressort à -0,51 USD, contre +0,03 USD un an plus tôt.



Dans le même temps, le chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 45%, à 1,0 MdUSD (supérieur aux attentes), pénalisé par une baisse de 47% des ventes nettes de produits, qui atteignent 973 MUSD. Cette diminution s'explique principalement par des volumes inférieurs pour les vaccins contre le COVID-19, notamment aux États-Unis.



La société a creusé ses pertes d'exploitation, celles-ci atteignant 260 MUSD sur le trimestre, contre -70 MUSD un an plus tôt. Les dépenses de R&D ont reculé de 30%, à 801 MUSD, reflétant des efforts de priorisation des investissements et des gains d'efficacité.



'Nous avons enregistré une solide performance commerciale et financière au troisième trimestre, soutenue par le lancement réussi de mNEXSPIKE et nos efforts continus de réduction des coûts', a voulu rassurer Stéphane Bancel, CEO de Moderna.



Moderna a affiné sa prévision de chiffre d'affaires annuel 2025 entre 1,6 et 2,0 MdUSD (contre 1,5 à 2,2 MdUSD précédemment). Elle a également abaissé ses prévisions de dépenses d'exploitation GAAP, désormais attendues entre 5,2 et 5,4 MdUSD, soit une amélioration de 0,7 MdUSD. Les dépenses de R&D sont attendues entre 3,3 et 3,4 MdUSD (contre 3,6 à 3,8 MdUSD auparavant).



Fort de ces résultats, le titre s'arroge près de 10% en pré-ouverture à New York.