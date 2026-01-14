Spectaculaire rally boursier pour la première banque mondiale, dont le cours du titre a triplé depuis trois ans et demi et l'amorce de la remontée des taux aux États-Unis.

Entre temps, c'est vrai, J.P. Morgan n'a pas démérité de sa couronne en enchaînant une série de résultats exceptionnels, grâce notamment à la performance de sa banque d'affaires et d'investissement.

Ce dernier segment compte cette année pour une part plus importante du profit consolidé avant taxes et provisions que la banque de détail, en particulier grâce aux activités de trading - qui représentent la moitié des revenus du segment et restent soutenues par des marchés de capitaux toujours survitaminés.

L'exercice qui s'achève s'inscrit donc comme un nouveau grand cru, avec une rentabilité des fonds propres de 17%, une hausse des dépôts de 6%, et des crédits accordés de 11% - pour sa part largement tirée par les financements de gros aux institutions financières. Remarquablement, la marge d'intérêt progresse malgré les baisses de taux aux États-Unis.

Le résultat net distribuable aux actionnaires diminue de 1,2 milliard de dollars par rapport à l'an passé, mais les rachats d'actions toujours massifs - nonobstant le risque souligné plus bas dans cet article - permettent au bénéfice par action d'atteindre $20,02, contre $19,75 l'an dernier à la même époque.

Difficile de ne pas voir dans deux des éléments évoqués ici - la part prépondérante des activités de trading et des prêts de gros - des signes possiblement alarmants de haut de cycle, a fortiori avec une valorisation qui frise désormais avec ses records historiques pour atteindre trois fois la valeur des capitaux propres tangibles.

La dernière fois que de telles cimes avaient été caressées, c'était en 2008 juste avant que n'éclate la grande crise des subprimes. Dans un tel contexte, on ne peut que s'étonner que la banque dirigée par Jamie Dimon ait consacré près de 30 milliards de dollars - net des émissions de titres liées aux stock-options - à des rachats d'actions cette année.

En mai 2024, l’intéressé prévenait pourtant sans détour que racheter ses propres titres à plus de deux fois la valeur des capitaux propres tangibles était une erreur. Zonebourse avait déjà exprimé de vives réserves sur ce sujet il y a exactement douze mois. Cependant, rien n'a entravé l'enthousiasme des investisseurs pour la première banque mondiale.

Si les résultats de J.P. Morgan furent mal accueillis hier, c'est principalement parce que la banque prévient que ses dépenses d'exploitation devraient augmenter de dix milliards de dollars l'an prochain.