Peter Brabeck-Letmathe renonce à son titre de Président d'Honneur de Nestlé

Une page se tourne : l'ancien dirigeant historique tourne définitivement la page de sa collaboration avec le groupe suisse en abandonnant sa fonction honorifique, marquant ainsi une rupture symbolique forte avec le passé au moment où une nouvelle équipe de direction prend les rênes de l'entreprise.



Peter Brabeck-Letmathe a informé le Conseil d'administration de sa décision de renoncer à son titre de Président d'Honneur (Chairman Emeritus), justifiant ce choix par l'ouverture d'un nouveau chapitre pour Nestlé sous l'égide d'une direction renouvelée.



Entré au sein du groupe en 1968, Peter Brabeck-Letmathe en a été l'architecte majeur en cumulant les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d'administration jusqu'en 2017.



Pablo Isla, actuel président du conseil, a salué la vision et l'engagement de Peter Brabeck-Letmathe ainsi que "la marque inoubliable" qu'il laissera au sein du groupe.

Ce retrait protocolaire deviendra effectif à l'issue de la 159ème Assemblée Générale Annuelle (AGA) qui se tiendra le 16 avril 2026, mettant fin à près de soixante ans de présence, sous diverses formes, au sommet de la hiérarchie du premier semencier et transformateur agroalimentaire mondial.



Le titre Nestlé a signé enregistré une performance de +5,1% au cours de l'année 2025, malgré le scandale ayant affecté la branche Nestlé Waters et les controverses autour d'une pollution des sources de Perrier.