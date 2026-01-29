Peter Guenter coopté au conseil d'administration d'Ipsen

Ipsen annonce la cooptation de Peter Guenter au sein de son conseil d'administration en tant qu'administrateur, à compter du 28 janvier, suite à la vacance du poste de Henri Beaufour, décédé le 28 novembre dernier.

Peter Guenter possède près de 40 ans d'expérience en tant que cadre dirigeant dans l'industrie pharmaceutique mondiale. Plus récemment, il a été directeur général de Merck Healthcare et membre du comité exécutif du groupe Merck de 2021 à 2025.



"Au-delà de ces fonctions de direction, Peter contribue activement à divers conseils d'administration dans les domaines de la santé et du capital-investissement", indique en outre le laboratoire pharmaceutique français.



A la suite de cette cooptation, le conseil d'administration d'Ipsen restera composé de 14 administrateurs : sept femmes et sept hommes, dont cinq administrateurs indépendants et deux administrateurs représentant les salariés.



Cette décision fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires et une fois approuvée, sera effective pour la durée restante du mandat d'Henri Beaufour, soit jusqu'à l'AG des actionnaires de 2027.