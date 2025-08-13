Dans un marché crypto déjà en ébullition, un coup de tonnerre vient de retentir : Peter Thiel, figure emblématique de la tech et de la finance, mise gros sur Ethereum. En prenant une participation dans ETHZilla, un acteur coté qui détient l’un des plus importants trésors d’ethers au monde, il envoie un signal clair : l’ETH pourrait devenir, à son tour, un actif stratégique pour les entreprises. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles à retenir cette semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Stripe développe en secret Tempo, sa propre blockchain pour les paiements en stablecoins

Alors que l’intérêt pour les paiements en stablecoins explose aux États-Unis, Stripe prépare silencieusement Tempo, une blockchain Layer 1 taillée pour les transferts rapides et peu coûteux. Le projet, dévoilé via une simple offre d’emploi, révèle la volonté du géant de la fintech de maîtriser toute la chaîne des paiements — du wallet à l’infrastructure. Développée avec le soutien de Paradigm, dont le cofondateur siège au board de Stripe, Tempo reste très confidentiel : une équipe de 5 personnes, aucun communiqué officiel, et pas encore de token annoncé. Mais les signaux s’additionnent. Stripe a racheté Bridge (intégration de stablecoins) pour 1,1 milliard de dollars, puis Privy (wallets crypto) en juin dernier. Tempo serait la dernière brique du puzzle. Objectif affiché : offrir une alternative à SWIFT et devenir la colonne vertébrale des paiements crypto mondiaux.

Bullish prépare une IPO de 1,1 milliard de dollars pour devenir la Goldman Sachs des cryptos

L’exchange institutionnel Bullish veut frapper fort : 30 millions d’actions proposées à 37 dollars, pour une levée de 1,1 milliard de dollars et une valorisation attendue à 5,4 milliards. Un niveau supérieur aux estimations initiales, porté par un contexte ultra favorable aux États-Unis. Soutenue par Peter Thiel, BlackRock et ARK Invest, qui injectent ensemble 200 millions de dollars, Bullish confirme son ambition de devenir une référence sur le marché du bitcoin et de l'ether, avec une approche strictement professionnelle. Fondée par Block.One, la société a aussi racheté CoinDesk en 2023, consolidant sa position stratégique. Si elle reste loin derrière Coinbase (83 milliards de dollars), Bullish arrive au bon moment, avec un produit clair, des soutiens puissants et un marché en plein réveil.

Circle dévoile Arc, une blockchain dédiée à son stablecoin USDC

À peine introduite en Bourse, Circle accélère sur l’infrastructure crypto : l’émetteur de l’USDC prépare Arc, une blockchain Layer 1 conçue pour les paiements, le forex et les marchés financiers — avec l’USDC comme jeton natif. Ce réseau EVM-compatible promet des transactions finalisées en moins d’une seconde, une confidentialité modulable et un moteur d’échange stablecoins intégré. Le testnet public est attendu à l’automne. Cette annonce intervient dans un contexte de compétition croissante : Bitfinex (Plasma) et Stripe (Tempo) lancent eux aussi leurs blockchains sur fond de guerre des stablecoins. Pendant ce temps, l’USDC atteint un record de capitalisation à 65,6 milliards de dollars.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Dans le brouhaha habituel des annonces financières, une nouvelle a fait lever bien des sourcils cette semaine : Peter Thiel, le cofondateur de PayPal et de Palantir, vient de prendre pied dans un acteur encore méconnu du grand public… ETHZilla. Et il n’a pas choisi une société ordinaire : derrière ce nom se cache une entreprise cotée qui détient désormais l’un des plus gros trésors d’ethers au monde.

Du labo de biotech au coffre-fort Ethereum

180 Life Sciences, qui exerce ses activités sous le nom commercial “ETHZilla”, évoluait autrefois dans l’univers feutré de la biotechnologie. Mais début août, la société a opéré une mue radicale : elle lève 425 millions de dollars en placement privé, attire plus de 60 investisseurs de renom — Electric Capital, Polychain Capital, GSR, ou encore les fondateurs de Lido et Eigenlayer — et annonce sa transformation en acteur du Digital Asset Treasury (DAT), un modèle d’entreprise publique qui fait de la détention stratégique de cryptoactifs son cœur de métier.

Selon un dépôt à la SEC, Thiel et ses entités, comme The Founders Fund Growth Management, détiennent désormais 7,5% d’ETHZilla. La société, autrefois spécialisée dans la recherche sur les maladies inflammatoires, a totalement pivoté : fini la biotech, place à une stratégie de stockage massif d’ETH. L’effet sur le marché est immédiat : l’action, cotée sous le ticker ATNF, bondit de 3,25 USD à 6,33 USD avant de clôturer à 5,07 USD, soit +52% en séance.

82 186 ETH : un trésor numérique à 350 millions de dollars

Dans la foulée, ETHZilla dévoile le cœur de sa stratégie : une réserve colossale de 82 186 ETH, achetés à un prix moyen de 3 806,71 dollars l’unité, soit environ 349 millions de dollars. À cela s’ajoutent 238 millions de dollars en équivalents de trésorerie USD.

Mais il ne s’agit pas de laisser ces ethers roupiller en portefeuille. La société prévoit de les mettre à rendement via un programme de yield on-chain opéré par Electric Capital, afin de générer des flux de trésorerie redistribués aux actionnaires. Autrement dit : la société ne va pas laisser ses ethers au coffre-fort. Elle va les placer dans un programme crypto, notamment sur des protocoles de finance décentralisée (DeFi), qui génère des intérêts, pour transformer ces gains en cash et les reverser aux actionnaires. McAndrew Rudisill, président exécutif d’ETHZilla, l’affirme : "Notre objectif est de libérer du cash pour nos actionnaires tout en renforçant notre position unique dans l’univers des DAT."

Le parallèle avec Stratregy et sa stratégie bitcoin est évident, sauf qu’ici, c’est l’ether qui devient l’actif stratégique de référence.

Et ETHZilla n’est pas un cas isolé : il y a quelques semaines, Thiel et son Founders Fund prenaient déjà 9,1% de BitMine, une autre société cotée engagée dans une course effrénée à l’accumulation d’ethers. BitMine détient aujourd’hui plus de 5 milliards de dollars d’ETH et prévoit de lever plus de 20 milliards pour renforcer son stock, un record dans l’industrie.

Cette stratégie d’accumulation d’ethers par les entreprises rappelle naturellement celle observée sur le bitcoin ces derniers mois. Nous l’avons largement abordée dans nos articles : “Lever, acheter, recommencer : l’addiction des crypto-treasuries”, “Les trésoreries crypto d’entreprises franchissent le cap des 100 milliards de dollars en cryptomonnaies”, “Les crypto-companies face au pierre fatal du Bitcoin”

Thiel, un fil rouge crypto depuis plus d’une décennie

Peter Thiel n’a pas découvert Ethereum par hasard. Dès 2014, son Founders Fund avait accordé à Vitalik Buterin une bourse de 100 000 dollars pour soutenir le développement du protocole. Depuis, l’investisseur multiplie les coups d’éclat : il a soutenu des exchanges centralisés comme Bullish et Bitpanda, des réseaux comme Layer N (Ethereum Layer-2) et même le marché de prédiction Polymarket.

Son influence dépasse la tech. Proche du président Donald Trump, Thiel a introduit JD Vance, alors son employé, au futur président en 2021. Aujourd’hui, son réseau est omniprésent dans la politique technologique américaine :

David Sacks, ami et partenaire de longue date, est devenu le “tsar” de l’IA et de la crypto à la Maison-Blanche.





Michael Kratsios, ancien chef de cabinet de Thiel, dirige l’Office of Science and Technology.

Un contexte politique taillé pour la crypto

Depuis janvier, la seconde administration Trump déroule le tapis rouge à l’industrie des actifs numériques, intégrant accélérateurs réglementaires et passerelles vers la finance traditionnelle. Dernier exemple : un décret présidentiel autorise désormais les plans de retraite 401(k) à s’exposer aux cryptomonnaies via des véhicules d’investissement actifs.

Dans ce climat pro-crypto, l’offensive de Thiel sur Ethereum prend une dimension stratégique : ETHZilla n’est plus seulement une entreprise cotée… c’est un signal de marché.

Un signal qui se retranscrit dans les ETF Ethereum Spot. Ce lundi l’ether a a franchi une étape symbolique : pour la première fois, les ETF ETH spot américains ont attiré plus d’un milliard de dollars d’afflux… en une seule journée.

En tête du peloton :

Depuis leurs débuts, les ETF Ethereum spot ont absorbé plus de 10 milliards de dollars. Les encours totaux dépassent désormais 25 milliards, confirmant leur statut de nouvelle place forte des capitaux institutionnels.



Les flux dans les ETF Ethereum Spot

Cet engouement ne reste pas cantonné aux fonds. Lundi, l’ETH a franchi les 4 350 dollars, un niveau plus vu depuis décembre 2021, se rapprochant maintenant de son record historique à 4 870 dollars (novembre 2021).

Sur sept jours, l’ether grimpe de +18,1%, reléguant le bitcoin (+3,7%) loin derrière. Et depuis le 1er avril, les performances décoiffent : +151% pour ETH contre +45 % pour le bitcoin. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies atteint un nouveau record à 4 070 milliards de dollars, dont 2 425 milliards pour le bitcoin (59% du total) et 563 milliards pour l’ether (13,8%).

Palmarès des cryptomonnaies

