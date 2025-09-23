Réunis à Londres pour leur Investor Day, les dirigeants d'ASM International ont dévoilé de nouveaux objectifs de croissance à long terme. Néanmoins, la fin de l'exercice actuel sera plus difficile que prévu. Le spécialiste des équipements de dépôts de couches minces pour semi-conducteurs bénéficie d'une excellente visibilité à long terme avec l'essor de l'IA et la complexification des procédés mais reste exposé à la volatilité de la demande à cause de la conjoncture actuelle.

Le marché mondial des semi-conducteurs est appelé à franchir le seuil des 1 000 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie. Le groupe néérlandais, actionnaire fondateur d’ASML, entend y prendre sa part en s’appuyant sur ses positions dominantes dans l’atomic layer deposition (ALD), le procédé de dépôt le plus avancé qui construit la couche atome par atome grâce à des réactions chimiques successives en surface, et en poursuivant ses gains en épitaxie (Epi), la deuxième grande ligne de produits qui consiste à un dépôt par couches ou les atomes s’ordonnent en copiant le cristal du substrat.

ASM International vise désormais un chiffre d’affaires supérieur à 5,7 milliards d’euros en 2030, soit une croissance annuelle moyenne d’au moins 12 %. Ce serait deux fois plus rapide que le marché des équipements pour wafers qui sont les supports à la fabrication des puces, souvent en silicium. A titre de comparaison, ASM International a réalisé 2,9 milliards d’euros de revenus l’an dernier. Les marges devraient également s’améliorer : plus de 30 % de marge opérationnelle à l’horizon 2030 (27% en 2024). Le flux de trésorerie libre dépasserait 1 milliard d’euros soit presque le double du niveau de 2024.

Les nouvelles architectures devraient offrir d’importants relais de croissance. Dans la logique/fonderie, le passage du FinFET dont le canal en forme d’ailette est contrôlé par la grille sur trois côtés au gate-all-around, où la grille entoure totalement le canal pour un contrôle électrostatique optimal, pourrait générer 400 millions de dollars de marché supplémentaire, puis encore 450 à 500 millions avec la prochaine génération de gravure ultra-avancée (1,4 nm). Dans la mémoire, la montée en puissance des procédés avancés (l’ALD et l’épitaxie) devrait créer 400 à 450 millions de dollars d’opportunités additionnelles. Enfin, l’assemblage avancé des puces (advanced packaging) fait également son entrée parmi les priorités stratégiques : l’entreprise veut y appliquer son expertise en chimie et en interfaces.

La trajectoire pour arriver à ces ambitieux objectifs n’est toutefois pas linéaire. ASM revoit ses objectifs 2027 à la baisse sur le plan du chiffre d’affaires en raison de l’impact des devises : la fourchette est désormais fixée à 3,7-4,6 milliards d’euros contre 4,0-5,0 milliards auparavant. Les attentes de rentabilité sont toutefois relevées : marge brute attendue entre 47 % et 51 % et une marge opérationnelle entre 28 % et 32 %.

Pour cette année, le neerlandais prévoit désormais un recul de 5 à 10% de ses revenus au second semestre par rapport au premier à cause de la modeste dynamique de la demande pour la logique/fonderie de pointe. Le groupe note aussi des signes de ralentissement sur les segments power, wafer et analog. Le ratio commandes/facturations devrait ainsi tomber sous la barre de 1 d’ici la fin de l’année. L’entreprise table dès lors sur une croissance annuelle 2025 située dans le bas de sa fourchette initiale de 10 % à 20 %.

Le titre a ouvert en forte baisse avant d’alléger ses pertes à -3,5% à l’heure où ces lignes sont rédigées.