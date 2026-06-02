Petite consolidation attendue à Wall Street

Les places américaines devraient faire preuve de prudence à l'ouverture. Outre les déclarations plus ou moins contradictoires sur l'avancées des négociations entre les Etats-Unis et Téhéran, les marchés outre-Atlantique semblent avoir le besoin de marquer une pause. Dans ces conditions, les principaux indices new-yorkais sont attendus en léger repli à l'ouverture, entre -0,10 et -0,40%.

Cette pause devrait intervenir alors que le Dow Jones vient d'enchaîner quatre progressions consécutives, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont sur une série de huit hausses à la suite.



La veille, les indices US n'ont pas été trop impactés par des nouvelles de l'agence de presse iranienne Tasnim selon laquelle Téhéran souhaitait suspendre le dialogue. Depuis, Donald Trump a rassuré en indiquant qu'il pensait conclure un accord avec l'Iran pour prolonger le cessez-le-feu et rouvrir le détroit d'Ormuz "dans la semaine à venir".



Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a déclaré ce matin sur France 2 : "un accord est à portée de main, l'Iran et les Etats-Unis doivent tout faire pour le conclure".



Dans ces conditions, les cours de l'or noir refluent. A New York, le WTI cède 1,11%, à 90,86 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 1,69%, à 93,64 dollars.



Sur le marché des devises, le dollar recule légèrement face à la monnaie unique (-0,15%) et se négocie contre 0,8582 euro.



Agenda léger ce mardi avant plusieurs grands rendez-vous



L'agenda macro-économique du jour est assez léger et ne comporte qu'un seul rendez-vous notable. Il s'agit du rapport JOLTS sur les nouvelles offres d'emploi d'avril qui sera dévoilé à 16h.



Les investisseurs attendent d'autres nouvelles d'importance sur l'emploi américain avec dès mercredi l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, suivie, vendredi, du rapport mensuel gouvernemental sur le marché du travail.



Le reste de la semaine sera également marqué par des indicateurs sur le niveau de l'activité dans le secteur non manufacturier, ou encore sur les commandes à l'industrie.



Au niveau des valeurs



RTX annonce que sa filiale Collins Aerospace a inauguré l'extension de son site de production de Tajecina, en Pologne. Cet investissement de 69 MUSD porte la superficie de l'usine à 22 000 m² et doit permettre d'augmenter de près de 25% la capacité de production de systèmes de trains d'atterrissage pour les programmes aéronautiques civils et de défense.



À l'occasion de la dbAccess Global Consumer Conference à Paris, Philip Morris International indique mettre à jour sa prévision de BPA pour 2026 à une fourchette de 7,18 USD à 7,33 USD, afin de refléter les effets de change ainsi qu'une provision sans décaissement liée à sa filiale canadienne RBH.



General Mills va céder ses boutiques Häagen-Dazs en Chine continentale à un consortium mené par Ningji, acteur en forte croissance du marché chinois du thé. Le groupe alimentaire américain justifie cette cession par sa volonté de concentrer ses investissements sur les marques et activités offrant les meilleures perspectives de croissance et de rentabilité.



A l'occasion du Computex 2026, qui se tient à Taïwan, Intel a dévoilé de nouvelles innovations répondant aux besoins d'IA des clients, avec des solutions adaptées aux défis spécifiques de leur secteur, notamment une nouvelle infrastructure d'IA à l'échelle du rack.



Fort d'un BPA meilleur que prévu au titre de son 1er trimestre comptable, Dollar General a relevé sa fourchette cible pour l'ensemble de son exercice 2026, anticipant désormais un BPA annuel compris entre 7,20 et 7,45 USD, contre une estimation précédente de 7,10 à 7,35 USD.