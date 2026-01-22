La société, qui réalise son activité au Portugal, a atteint 12 MEUR de chiffre d'affaires, grâce à la dynamique de sa branche services portuaires. L'usine de produits raffinés de Sines a transformé davantage de volumes que l'année précédente, mais la progression a été largement rognée par le change et la baisse des cours pétroliers.

La société disposait de 5,2 MEUR de trésorerie, dont 0,8 MEUR conditionnés à investissement. Les résultats seront connus le 8 avril en clôture.