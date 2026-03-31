Dans une note, Oddo BHF souligne que la publication des résultats et des perspectives du spécialiste de l'édition et de l'intégration de progiciels pour les pharmacies, hôpitaux et professionnels de santé a été bien accueillie "au regard notamment du message positif délivré sur la croissance en 2026".
Au niveau des activités, le momentum devrait rester dynamique pour Pharmagest sur le marché historique français et en Europe avec la poursuite d'une conquête commerciale en Italie au moins égale à 2025. Pour Axigate, la base installée devrait de nouveau sensiblement progresser en 2026, alors que le développement au Royaume-Uni commence tout juste. De son côté, la division Medical Solutions devrait bénéficier notamment de la vague 2 du Ségur (une étape cruciale de la transformation numérique de la santé en France), qui apparaît cette fois davantage "dérisquée" pour Equasens. Enfin, E-connect va bénéficier du déploiement des lecteurs de cartes vitales dématérialisées, ce qui permettra de maintenir une forte croissance.
Les analystes apprécient également les commentaires du management, qui, lors de la réunion de présentation des résultats, ont annoncé prévoir une progression des marges en 2026. En outre, la direction a confirmé poursuivre une stratégie d'acquisition volontariste en 2026, grâce à une situation bilancielle aisée (une trésorerie nette à 83,6 millions d'euros à fin 2025).
La recommandation reste à surperformance, avec une cible de cours à 56 euros.
Equasens est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux, aux établissements de santé, aux laboratoires, aux maisons de retraite et aux professionnels de la santé. Le CA par activité se répartit comme suit :
- édition et intégration de progiciels aux pharmacies (75,4%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;
- édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (14,8%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;
- développement de solutions et d'infrastructures pour l'e-Santé (9,8%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté. Le groupe propose également des solutions de financement de biens en location (Nanceo).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (87,9%), Italie (5,7%), Belgique (3%), Allemagne (2,4%), Royaume Uni (0,8%) et Irlande (0,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.