Petite pause pour Equasens, le titre recule

L'action Equasens, qui a flambé de 13,89% lundi, et qui affiche un gain de 14,90% sur les quatre dernières séances, s'offre une petite consolidation (-1,03%, à 38,55 euros).

Dans une note, Oddo BHF souligne que la publication des résultats et des perspectives du spécialiste de l'édition et de l'intégration de progiciels pour les pharmacies, hôpitaux et professionnels de santé a été bien accueillie "au regard notamment du message positif délivré sur la croissance en 2026".



Au niveau des activités, le momentum devrait rester dynamique pour Pharmagest sur le marché historique français et en Europe avec la poursuite d'une conquête commerciale en Italie au moins égale à 2025. Pour Axigate, la base installée devrait de nouveau sensiblement progresser en 2026, alors que le développement au Royaume-Uni commence tout juste. De son côté, la division Medical Solutions devrait bénéficier notamment de la vague 2 du Ségur (une étape cruciale de la transformation numérique de la santé en France), qui apparaît cette fois davantage "dérisquée" pour Equasens. Enfin, E-connect va bénéficier du déploiement des lecteurs de cartes vitales dématérialisées, ce qui permettra de maintenir une forte croissance.



Les analystes apprécient également les commentaires du management, qui, lors de la réunion de présentation des résultats, ont annoncé prévoir une progression des marges en 2026. En outre, la direction a confirmé poursuivre une stratégie d'acquisition volontariste en 2026, grâce à une situation bilancielle aisée (une trésorerie nette à 83,6 millions d'euros à fin 2025).



La recommandation reste à surperformance, avec une cible de cours à 56 euros.