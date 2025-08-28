Le grand groupe pétrolier chinois résiste mieux à la chute du prix du baril que ses pairs.

Ses profits sont bien stabilisés depuis trois ans. Sur les six premiers mois de l'année 2025, il atteint 16,9 milliards de dollars (US) avant impôts, c'est-à-dire le même niveau qu'au premier semestre 2022 - année faste pour le secteur dans son ensemble - où il atteignait 17,7 milliards de dollars.

Outre la taille conséquente de ses activités de raffinage, les spéculations vont bon train sur les raisons de cette résilience. La première d'entre elles concerne bien sûr la capacité de PetroChina à acheter à la Russie - privée de débouchés sur les marchés mondiaux, sanctions obligent - son brut à prix discount.

Pour la quatrième année consécutive, le groupe devrait donc produire un bénéfice après impôts aux alentours de 22 milliards de dollars. Sa valeur d'entreprise actuelle de 220 milliards de dollars, on le voit, représente un multiple d'exactement dix fois ce profit.

En ligne avec la politique historique du groupe, les analystes de Zonebourse s'attendent à ce que la moitié de celui-ci soit distribuée en dividendes. Toujours en matière de valorisation, cela se traduit donc par un rendement sur dividende aligné sur ses pairs occidentaux.

Parmi les grands majors, toutes suivies de près par Zonebourse, la brésilienne Petrobras - leader mondial du forage offshore - reste de loin la plus décotée. Voir à ce sujet Le rendement sur dividende stratosphérique de Petrobras traduit la défiance extrême des investisseurs à son égard.

Historiquement moins rentable que ses pairs, PetroChina défend cependant le meilleur bilan du secteur, avec une dette nette réduite à presque rien. Toujours contrôlé à hauteur des deux tiers du capital par le gouvernement chinois, le cours de son titre en bourse est en 2025 exactement au même niveau que vingt ans plus tôt.

Il est vrai que son profit par action est le même aujourd'hui qu'à l'époque, comme chez Total - voir à ce sujet Quel juste prix pour l'action TotalEnergies ? Cependant, ses réserves prouvées de pétrole ont diminué de plus de 40% ; tandis que ses réserves de gaz naturel, au contraire, ont presque doublé.

Impulsée par le gouvernement, cette transition stratégique vers le gaz - substitut de choix au charbon - se poursuit à rythme soutenu avec l'acquisition de centrales de stockage.