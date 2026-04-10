Le cocktail proposé dans le titre sera-t-il digeste ? C'est la principale question de cette fin de semaine, qui aura été marquée par pas mal de bouleversements. L'accalmie relative au Moyen-Orient domine les débats, même si le pétrole a du mal à quitter sa zone de surchauffe. La publication de l'inflation américaine de mars à 14h30 feront se rejoindre la géopolitique et macroéconomie.

On va démarrer par une série de chiffres qui commencent à sortir de l'ordinaire ce matin. Les espoirs d'apaisement au Moyen-Orient ont permis aux actions américaines d'enchaîner une septième séance de hausse consécutive depuis leur point bas du 30 mars dernier. L'indice S&P 500 a repris 7,8% depuis lors, pour revenir à son niveau du 5 mars dernier. C'est la plus longue série haussière de l'indice depuis le mois d'octobre dernier. Il manque toutefois deux journées pour égaler les neuf séances de progression consécutives qui ont eu lieu à cheval sur avril et mai 2025. L'Europe est moins fougueuse et plus irrégulière, même si elle revient elle aussi sur ses niveaux du 5 mars dernier, après avoir repris 6,2% par rapport au point bas du 23 mars.

La toile de fond est donc redevenue positive pour les actions, même si, comme je l'ai lu ce matin dans la presse anglo-saxonne, elle est bâtie sur du sable. Le sable du Moyen-Orient, où le curseur a de nouveau basculé pendant la nuit en faveur de la paix, alors que les choses semblaient à nouveau mal engagées quelques heures plus tôt. Donald Trump a continué à pratiquer la politique de la carotte et du bâton vis-à-vis de l'Iran, à un rythme désormais si soutenu qu'on peut dire qu'il utilise désormais un bâton en carotte, plus conforme à son style caractéristique. Le président américain se dit en même temps très optimiste sur l'issue des discussions de paix, et mécontent du peu d'empressement de Téhéran à faire quelque chose pour que le trafic maritime reprenne dans le détroit d'Ormuz. Il a aussi mis en garde l'Iran contre la tentation de prélever un droit de péage sur les navires en transit. Le Financial Times a révélé avant-hier que le pays a prévu de prélever une dîme en cryptomonnaie ou en yuan à hauteur de 1 USD par baril.

L'absence de progrès sur le front énergétique a entraîné le pétrole en hausse hier. L'autre point de tension qui faisait douter les marchés sur l'issue des discussions en cours, c'est la poursuite par Israël de sa violente offensive au Liban. Mais les choses ont changé cette nuit : l'Etat hébreu a annoncé l'ouverture de pourparlers directs avec Beyrouth, qui devraient principalement être centrés sur un désarmement du Hezbollah. Tout porte à croire que la Maison Blanche a exercé une forte pression sur l'exécutif israélien pour lui faire comprendre que cette opération ne pouvait en aucun cas mettre en péril les tractations qui doivent démarrer aujourd'hui avec l'Iran. Suite à ces rebondissements, le pétrole est revenu se ranger autour de 96 USD le baril, qui semble être son nouveau niveau intégrant le bonus de la désescalade (il n'est plus à 115 USD), mais toujours la prime de doute (il était à 70 USD avant l'offensive).

Pour le moment, l'or noir ne décroche pas des niveaux qui font planer un risque inflationniste global, ce qui inquiète toutes les grandes économies mondiales. La publication de l'évolution des prix à la consommation aux Etats-Unis en mars, prévue à 14h30 aujourd'hui, va donc revêtir une importance capitale pour la perception des conséquences du conflit. Les économistes anticipent en moyenne une remontée de l'inflation annuelle de 2,4 à 3,3%, un mouvement plutôt brutal sur un mois, dû entièrement au pétrole. L'inflation de base, qui lisse l'impact des prix de l'énergie, est attendue à 2,7% contre 2,5% en février. Cette tendance était déjà visible en Europe, où les données de mars sont déjà connues. Eurostat a annoncé une inflation annuelle de 2,5% après 1,9% en février, à cause du bond des prix de l'énergie. Les marchés ont déjà intégré ce retour de la hausse des prix : ils s'attendent donc à des chiffres élevés. Le débat se déporte désormais sur la question de savoir à quel point ce choc sera transitoire. C'est toute l'incertitude du moment.

La septième hausse consécutive de Wall Street a aussi été alimentée par le retour de la thématique IA sur le devant de la scène. Plusieurs innovations et de nouveaux contrats capacitaires annoncés par les géants du secteur ont réveillé la libido des investisseurs. Mais attention, ce rebond a concerné un pan bien particulier de la tech : les fournisseurs primaires d'IA eux-mêmes et leur écosystème direct. En revanche, les éditeurs de logiciels et les sociétés de conseil IT ont été une fois encore laminés. Même Palantir, la plus IA des sociétés de conseil, a subi de lourds dégagements. Les promesses toujours plus stupéfiantes des grosses IA font peser une chape d'obsolescence sur certains acteurs bien établis. La confusion s'est accrue avec les bruits qui circulent au sujet de Mythos, la future version de Claude, dont les capacités hors du commun en matière de hacking suscitent beaucoup de craintes. A tel point que ses promoteurs chez Anthropic ont soumis Mythos aux grandes plateformes numériques pour qu'elles identifient leurs propres vulnérabilités. A tel point que Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor et Jerome Powell, le patron de la Fed, auraient enjoint les banques systémiques de Wall Street à tester leur vulnérabilité à Mythos. Dans ce contexte, tous les éditeurs de logiciels ont chuté hier, mais les spécialistes de la cybersécurité plus que les autres. Ces bouleversements sont à surveiller de près. J'en reparlerai en détail la semaine prochaine.

En Asie Pacifique, les investisseurs ont choisi de miser sur un weekend constructif pour l'apaisement des tensions au Moyen-Orient et sur l'IA, côté pelles et pioches donc. Le Japon (+2% pour le Nikkei 225) et la Corée du Sud (+1,6% pour le KOSPI) mènent la danse. Hong Kong, l'Inde, Taiwan et la Chine continentale s'en sortent bien aussi. C'est plus compliqué en Australie, où l'on est plus mine qu'IA avec les pelles et les pioches : l'ASX termine la dernière séance de la semaine à -0,3%.

Le CAC 40 lance sa séance en légère hausse de 0,1% à 8 253 points. Le SMI est plus en verve (+0,25% à 13 193 points). Le Bel 20 prend 0,2% à 5 430 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

09h00 : Confiance des consommateurs (Suisse)

10h00 : Production industrielle (Italie)

14h30 : Taux d'inflation (Etats-Unis)

14h30 : Taux de chômage (Canada)

16h00 : Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (Etats-Unis)

16h00 : Commandes à l'industrie (Etats-Unis)

20h00 : Déclaration mensuelle des budgets (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

ABB : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 54 à 69 CHF.

Accor : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 61 à 60 EUR. Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 55 EUR à 53 EUR.

Airbus : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 215 à 210 EUR.

Arcelormittal : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 39 EUR à 43 EUR.

Ayvens : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 14,50 EUR à 13,40 EUR.

Bachem Holding : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 60 à 65 CHF.

Euronext : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 125 à 142 EUR.

Gjensidige Forsikring : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 298 NOK à 294 NOK.

Holcim : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 77 à 82 CHF. BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 71,50 CHF à 74 CHF.

Hexpol : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 87 SEK à 82 SEK.

Instalco : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 33 SEK à 38 SEK. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 32 SEK à 38 SEK.

National Bank Of Greece : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13,65 à 18,45 EUR.

Safran : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 340 EUR à 335 EUR.

Saint-Gobain : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 100 à 89 EUR.

SoftwareOne : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 11 à 8,70 CHF.

STMicroelectronics : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 27,50 à 33,50 EUR.

Synsam : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 70 SEK.

Thales : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 380 à 390 EUR.

Theon International : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 40 EUR à 45 EUR.

Traton : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 27,40 EUR.

Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 3 à 2,70 EUR.

Worldline : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 0,31 à 0,22 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Après 25 ans, Adidas s'apprête à perdre son contrat pour les ballons de la Ligue des champions au profit de Nike, selon le FT.

L'Italie propose la reconduction de Claudio Descalzi à la tête d'Eni pour un cinquième mandat. Flavio Cattaneo est reconduit à la tête d'Enel.

Shell prévoit de démarrer la production de gaz naturel en 2027 sur le champ offshore Loran-Manatee, qui chevauche la frontière entre le Venezuela et Trinité-et-Tobago.

Repsol annonce une production estimée au T1 de 539 000 barils par jour.

Glencore renforce ses engagements de GNL auprès de l'exportateur américain Commonwealth.

Subsea 7 remporte un contrat majeur auprès de Petrobras pour le développement du champ Sépia 2.

Boliden annonce une dépréciation de 700 MSEK (64,4 MEUR) suite aux dommages subis à Garpenberg.

Bossard affiche une légère progression de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Skanska décroche un contrat de 142 millions de dollars pour la construction d'un complexe technologique aux Etats-Unis.

Brunello Cucinelli fait état d'une chute de plus de 50% de la fréquentation au Moyen-Orient.

La FDA retire l'homologation de la Wellcovorin de GSK pour le traitement de l'autisme.

Nordex enregistre une commande pour un parc éolien en Espagne.

Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

CoreWeave a conclu un contrat IA géant de 21 milliards de dollars pour fournir de la puissance de calcul à Meta.

Un fonds de crédit privé de 7 milliards de dollars géré par The Carlyle Group a plafonné les rachats après des demandes de retrait sur 15,7% de l'encours au T1.

Google s'est engagé à utiliser les futures générations de processeurs Xeon d'Intel.

ConocoPhillips dépêche une équipe au Venezuela pour évaluer le potentiel pétrolier, selon Bloomberg.

Lockheed Martin obtient une commande de missiles de 4,8 milliards de dollars avec le Pentagone.

Amazon augmente de 12 MdsUSD ses investissements dans les centres de données du Mississippi.

Meta transfère ses meilleurs ingénieurs vers une nouvelle division dédiée aux outils d'IA.

Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

TSMC publie des ventes du T1 en ligne avec les attentes.

Les résultats trimestriels de Tata Consultancy ont dépassé les attentes.

Fortescue veut bannir les combustibles fossiles de ses mines d'ici 2028.

Woodside Energy fait une découverte de pétrole sur le prospect Bandit dans le golfe du Mexique.

Hanwha Aerospace va livrer de l'artillerie motorisée à la Finlande pour 638 millions de dollars.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.