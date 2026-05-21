Le marché a quatre bonnes raisons de retrouver le sourire. Les nuages macroéconomiques ne sont pas dissipés pour autant, mais une accumulation rapide de signaux positifs a permis à l'Europe de terminer en vive hausse hier, et à Wall Street de mettre fin à une série de trois baisses consécutives.

C'est un peu le scénario ciel bleu qui s'est imposé hier. Vous vous souvenez, j'avais parlé des séances pré-publications de résultats de Nvidia, qui sont souvent un appel à la prise de risque pour les investisseurs. C'est exactement ce qui s'est passé hier, mais avec un double effet accélérateur (j'aurais pu écrire un double effet Kiss Cool si je n'avais pas cherché à cacher mon âge). Primo, le pétrole a assez nettement baissé. Secundo, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed a rassuré ceux qui avaient besoin de l'être. J'ajouterai un tertio, même s'il est juste confirmatoire, parce qu'il est important pour la reprise des cotations aujourd'hui : Nvidia a fait le job après la clôture. Et un quarto, parce qu'on utilise assez peu quarto en général et que c'est dommage : le duel de testostérone entre Elon Crazy Musk et Sam Creepy Altman sur les entrées en bourse de SpaceX et OpenAI.

Allez, on passe tout ça en revue. On s'était quittés hier matin avec des marchés un peu cabossés par l'accumulation des mauvaises nouvelles : impasse en Iran, pétrole cher, BD de François Ruffin, tensions sur le marché obligataire et incertitude concernant les résultats de Nvidia. Je n'irai pas jusqu'à écrire que tout a été balayé quelques heures plus tard, mais je peux quand même annoncer que les planètes se sont un peu réalignées pour les actifs à risque. En Europe, l'indice Stoxx Europe 600 a repris 1,5% et l'Euro Stoxx 50 plus de 2%. Aux Etats-Unis, le S&P 500 a mis fin à trois séances dans le rouge en se redressant de 1,1%.

La journée de la veille avait démarré autour de l'équilibre en Europe, mais les indices ont assez vite décollé sur des rumeurs de progrès en vue d'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran. Une tendance renforcée par le reflux des cours du brut après la traversée du détroit d'Ormuz par deux supertankers à destination de la Chine. Le baril de Brent a reculé de 111 USD à 106 USD environ. Cette accalmie géopo-pétrolière a un peu détendu le marché obligataire, très, très crispé par les conséquences inflationnistes de la flambée des prix de l'énergie sur les taux d'intérêt et par la réticence supposée du nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh, à resserrer la politique monétaire pour y faire face. En d'autres termes, l'obligataire craint une erreur majuscule de politique monétaire à cause de la servilité présumée de Warsh vis-à-vis de la Maison Blanche et son obsession pour les taux bas. Mais là aussi, une bonne nouvelle est tombée hier avant la fin de la séance à Wall Street. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed a montré que les membres de l'institution sont plus va-t-en-guerre qu'anticipé au sujet de l'inflation. L'institution est moins nonchalante que ne le redoutait le marché obligataire. Avec la baisse du pétrole, cette nouvelle a fait reculer les rendements des bons du Trésor US, et par ricochet la plupart des autres obligations souveraines des principales économies.

Pour que la journée boursière soit parfaitement réussie, il fallait qu'elle s'achève sans dérapage incontrôlé des résultats de Nvidia. Mission accomplie. Comme d'habitude, ça a plutôt dérapé à la hausse, de façon spectaculaire. Le marché est un peu blasé à force, donc les échanges post-clôture sont légèrement baissiers. Pour autant, les chiffres sont si élevés que tout le reste de l'écosystème en profite. C'est le paradoxe des derniers mois : Nvidia est (très) loin d'être l'entreprise IA dont les ratios sont les plus exubérants, mais ses résultats profitent beaucoup aux autres. Enfin profite "maintenant", parce que je rappelle que l'action Nvidia a gagné 20 063% en 10 ans, après être passée du statut de champion des PC pour ados gamers introvertis à roi du minage de bitcoin, puis empereur des puces IA.

Pour mesurer combien cette baisse de 1,2% de l'action Nvidia post-séance est jugée positivement, il suffit de regarder le parcours du proxy asiatique du secteur de l'IA, le KOSPI coréen : +8% ce matin, avec un petit +11% pour SK Hynix, la star des puces-mémoires la plus corrélée à la narration IA. Et j'en arrive à mon quarto auquel je tenais tant. Vous savez qu'en 2026, les marchés boursiers réagissent moins aux chiffres qu'aux bonnes histoires. A ce titre, la guéguerre d'égos entre Elon Musk et Sam Altman pour savoir qui réalisera la plus grosse entrée en bourse de l'univers est un excellent scénario. Pour le timing, avantage au SpaceX de Musk, qui vient de déposer son dossier d'enregistrement, ouvrant la voie à une cotation le 12 juin. La valorisation n'est pas connue, mais elle dépassera 1 000 milliards de dollars, selon toute vraisemblance. L'OpenAI d'Altman devrait déposer un pré-dossier assez rapidement, mais son arrivée à Wall Street n'est prévue qu'en fin d'année. Cela sera peut-être suffisant pour atteindre une valorisation supérieure à celle de SpaceX, qui sait ? En tout cas, cette techno-rivalité entretient un climat favorable à la prise de risque, qui renforce l'embellie constatée la veille.

Dans le reste de l'actualité, les indices d'activité PMI de mai vont permettre de prendre le pouls des entreprises présentes dans les grandes économies. La publication trimestrielle de Walmart, attendue à la mi-journée, apportera aussi son lot d'enseignements.

En Asie-Pacifique, Nvidia a remis une pièce dans la machine haussière. Au Japon, le Nikkei 225 prend 3,6%. En Corée du Sud, le KOSPI affiche donc +8%. L'Australie prend 1,5% et l'Inde 0,4%. Hong Kong est à la traîne, en baisse de 0,5%. Les indicateurs avancés européens sont hésitants, mais la force de traction technologique est bien présente.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h30 : Production industrielle (Suisse)

09h15 : Indice PMI manufacturier et services flash (France)

09h30 : Indice PMI manufacturier et services flash (Allemagne)

10h00 : Indice PMI manufacturier et services flash (Zone Euro)

10h30 : Indice PMI manufacturier et services flash (Royaume-Uni)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)

14h30 : Permis de construire & mises en chantier (Etats-Unis)

14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (Etats-Unis)

15h45 : Indice PMI manufacturier et services flash (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Alfen : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 9 à 18 EUR.

Arcelormittal : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 65 à 62 USD.

Barry Callebaut : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 1600 à 1350 CHF.

Be Semiconductor Industries : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 168 à 200 EUR.

Compagnie Financière Richemont : CLSA maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 191 à 185 CHF.

Eiffage : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 148 EUR.

Elior Group : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 2,60 EUR à 2,40 EUR.

Eurazeo : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 72 EUR à 70 EUR.

Euronext : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 119 à 125 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 143 à 153 EUR. UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 168 à 175 EUR.

Evonik Industries : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 17 à 18 EUR.

Ferretti : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 4,75 à 3,40 EUR.

FLSmidth : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 490 DKK à 600 DKK.

Flughafen Zuerich : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 257 à 265 CHF.

: Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 257 à 265 CHF. Hermès International : Avior Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 2223,73 EUR à 2152,18 EUR.

Kering : Avior Capital Markets maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 266,35 à 253,29 EUR.

Lindt : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 108 500 CHF à 101 000 CHF.

Naturgy Energy Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 27 à 32 EUR.

Rheinmetall : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2200 à 1600 EUR.

Savencia : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 62 à 79 EUR.

Sonova Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 215 à 230 CHF.

Stellantis : Baptista Research passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 11,20 USD à 7,90 USD.

Swiss Re : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 131 CHF à 112 CHF.

UCB : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 226 à 256 EUR.

Ypsomed Holding : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 343 à 386 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Stellantis dévoile une nouvelle stratégie pour le long terme axée sur un redressement des ventes aux Etats-Unis.

Airbus aurait informé certains clients de nouveaux retards pour l'A350, selon des sources obtenues par Reuters. Par ailleurs, le groupe implante un centre technologique au Canada.

GTT sélectionné pour la conception des cuves des premiers grands méthaniers au monde dotés d'une configuration à trois cuves.

Elior a abaissé ses objectifs annuels après un semestre marqué par une croissance organique limitée et une rentabilité en baisse.

Anne-Sophie Chauveau-Galas a été nommée administratrice indépendante au sein du conseil d'administration de Coface.

Ubisoft dévoile une perte nette annuelle massive.

Exosens double sa capacité de production de caméras infrarouges refroidies.

Nanobiotix annonce le lancement d'une offre globale d'environ 75 MEUR en ADS et en actions ordinaires en Europe.

Laurence Mulliez quittera ses fonctions de présidente et d'administratrice de Voltalia le 21 mai 2026.

Semco Technologies a sécurisé une nouvelle infrastructure de production à Montpellier. Parallèlement, son actionnaire majoritaire ECM Technologies prévoit de céder des actions pour environ 45 millions d'euros afin d'accroître la liquidité du titre.

Mauna Kea obtient le feu vert des Emirats et de la Turquie pour déployer "CellTolerance".

MaaT Pharma reçoit un avis de "tendance négative" avant le vote du CHMP de juin pour MaaT013.

Les principales publications du jour : Compagnie des Alpes, Parrot, IT Link, Genfit, Quadient, Claranova… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Intesa Sanpaolo préparerait une offre sur l'espagnole Singular Bank, selon le FT.

Equinor et Aker BP s'associent pour accroître la production future sur certains segments de leurs portefeuilles du plateau continental norvégien.

Le directeur général de Volkswagen nie l'existence de discussions sur l'utilisation des surcapacités de production du groupe avec des constructeurs chinois.

La directrice générale de Commerzbank table sur 350 millions d'euros d'économies annuelles grâce à l'IA.

Fresenius Medical Care reconduit Martin Fischer au poste de directeur financier.

Les principales publications du jour : Generali, BT Group, Swiss Life, Lundberg, Asmodée…

D'Amérique du Nord

Nvidia rassure, malgré un titre qui perd un peu de terrain post-séance.

Exxon Mobil signe un accord de coopération gazière avec l'Egypte.

Les REIT américains AvalonBay et Equity Residential proches d'une fusion, selon plusieurs sources.

PepsiCo va relever le prix des petits sachets de chips face à la hausse des coûts aux Etats-Unis, selon Bloomberg.

Intuit va réduire ses effectifs de 17% pour embrasser l'IA.

Les gobelets en plastique à usage unique de Starbucks dans ses cafés américains ne sont pas aussi recyclables que la société le prétend, affirme une ONG.

West Pharma se dit pleinement opérationnel après une cyberattaque et maintient ses prévisions pour 2026.

OpenAI prépare le terrain pour une levée de fonds visant une valorisation supérieure à 1 000 milliards de dollars, selon le FT, tandis que le WSJ croit savoir que le dépôt du projet d'IPO est proche.

SpaceX a dévoilé mercredi son dossier d'introduction en bourse.

Les principales publications du jour : Walmart, Deere, Ross Stores, Take-Two…

D'Asie et d'ailleurs

Le syndicat de Samsung Electronics suspend son projet de grève après un accord salarial de principe.

Northern Star Resources annonce le départ de son directeur général Stuart Tonkin au premier trimestre 2027.

Les principales publications du jour : Singapore Telecom…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.