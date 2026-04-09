Si le cessez le feu entre les Etats-Unis et l'Iran a permis une détente sur les prix, le retour à un approvisionnement normalisé sera long.

Le pétrole n’en finit plus de bouger dans tous les sens, au gré des développements de la guerre en Iran. La semaine dernière, nous décrivions la hausse historique enregistrée en mars. Le baril de Brent a ainsi progressé de 41.6%. Le mois de mars a aussi été marqué par l’écart inédit entre les deux principales références du marché pétrolier, le Brent et le WTI. Le 19 mars, ce gap a touché les 20 dollars.

Après une hausse historique, le pétrole a enregistré cette semaine sa plus forte baisse depuis 2020. Un mouvement lié à l’annonce d’un cessez le feu par Donald Trump, dans la nuit de mardi à mercredi. Une trêve qui permet au marché d’entrevoir une réouverture du détroit d’Ormuz et un retour progressif à un approvisionnement plus normalisé.

Mais si les prix ont déjà bien reflué, le retour à la normale sera sans doute long. Les pays du Golfe ont été contraints de stopper une partie de leur production (en plus des infrastructures endommagées par les frappes iraniennes), car les capacités de stockage étaient remplies. Si tout le monde surveille la sortie du détroit d’Ormuz, il faut donc aussi que d’autres navires puissent entrer dans le détroit, afin de vider les stockages.

Et plus l'arrêt est long, plus il faut de temps pour retrouver les niveaux de production. Selon l'Agence d'information sur l'énergie (EIA), la production de pétrole au Moyen-Orient devrait ainsi être en baisse de 9,1 millions de barils par jour en avril, après 7,5 millions de barils en mars.

Et si l’Arabie Saoudite n’affiche qu’un repli de 25% de sa production et a les moyens de rapidement remonter en cadence, ce sera nettement plus difficile pour un pays comme l’Irak. La production a chuté de 80% depuis le début de la guerre. Et l’industrie pétrolière de ce pays est dépendante du personnel étranger, qui ne reviendra que si la situation sécuritaire est stabilisée.

Si le marché entrevoit une fin du conflit et la réouverture du détroit d’Ormuz, le chemin ne sera sans doute pas aussi simple. Fin 2023, les Houthis du Yémen ont attaqué les navires en Mer Rouge en représailles aux bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Des actions qui ont paralysé le trafic maritime dans la zone. Et depuis, le trafic via le détroit de Bab el-Mandeb n’a pas retrouvé son niveau d’avant crise.

Avant le conflit en Iran, 20 millions de barils de pétrole transitaient chaque jour par le détroit d’Ormuz, qui était considéré comme une voie navigable internationale. Mais l’Iran pourrait conserver le contrôle du détroit après la fin du conflit. Selon le Financial Times, les Iraniens souhaiteraient même imposer un droit de passage de 1 dollar par baril, payé en cryptomonnaie.