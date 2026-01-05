Le récent rapt du président vénézuélien Nicolas Maduro va-t-il réellement changer la donne sur le marché pétrolier mondial comme certains commentateurs l'annoncent ?

Sans doute pas. Les Etats-Unis importent 6,6 millions de barils par jour, dont environ 4 millions de barils de pétrole lourd. Ce dernier provient surtout du Canada et du Mexique, deux fournisseurs qui exportent majoritairement des grades plus denses et plus sulfurés que la production intérieure américaine.

Les deux tiers - soit 0,6 à 0,7 million de barils - du pétrole extrait du Venezuela - environ 1 à 1,1 million de barils par jour - sont eux aussi considérés comme 'lourds', et très majoritairement exportés. En considérant qu'ils soient entièrement routés vers les Etats-Unis, ceci pourrait, il est vrai, représenter un puissant levier de négociation face aux Canadiens, de loin le premier fournisseur actuel des États-Unis.

Il est cependant permis de douter de la faisabilité d'un tel scénario. D'abord parce que le transport par bateau est beaucoup plus coûteux qu'un acheminement par pipeline ; ensuite parce que les raffineries américaines ne sont pas équipées pour traiter le brut vénézuélien, et que les mettre à niveau impliquerait des investissements colossaux, même en réalité hors de portée.

Sans même évoquer la situation au Venezuela, sur le terrain. Avoir neutralisé la tête du régime ne signifie pas la fin du régime, qui en l'état continue d'exister tel qu'il était avant l'enlèvement de Maduro, tandis que les infrastructures tant de production que d'exportation du pays restent en ruine après des décennies de négligence, de pillages et de sanctions.

En volumes, la production vénézuélienne, après tout, n'était en 2025 qu'au tiers du niveau qu'elle atteignait il y a trente ans. C'est dire le délitement complet de l'industrie nationale...

Si le coup politique est indéniable, les plans sur la comète de Donald Trump resteront sans doute lettre morte dans un secteur où les projets qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars d'investissements ne sont entrepris qu'une fois leur rentabilité bien assurée. Dans ce contexte, les actionnaires des groupes pétroliers américains seront sans doute beaucoup moins aventureux que le fantasque président Trump.

De même, entraîner les entreprises comme Exxon, Chevron ou Occidental Petroleum à investir massivement au Venezuela impliquerait soit une stabilité politique immédiate - scénario improbable à tous les égards - soit un investissement massif de l'armée américaine dans la sécurisation des infrastructures sur place. Or les bénéfices potentiellement réalisables à long terme par les producteurs seraient sans doute loin de compenser ces coûts pour le contribuable.

Il est donc permis de douter que les récents événements aient de réelles implications sur le marché mondial du pétrole. En revanche, ils devraient sévèrement contrarier la Chine, principal cliente du Venezuela pour assurer ses importations de brut lourd...