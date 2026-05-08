Peu de mouvements sur Lonza après la publication trimestrielle

Lonza est en léger repli en début d'après-midi à la Bourse de Zurich (-0,36%, à 484,50 francs suisses). Le spécialiste du développement et de la fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques et biotechnologiques a publié un premier trimestre conforme aux attentes de la direction selon Jefferies.

Lonza a expliqué avoir réalisé une "solide performance" sur les trois premiers mois de l'année, conformes aux attentes et a confirmé ses objectifs annuels. La société a notamment indiqué que les activités CDMO, services de développement et de fabrication sous contrat, avaient été particulièrement dynamiques, en raison d'une base de comparaison plus faible l'an dernier, du calendrier des campagnes, des sorties de produits et des fermetures de sites planifiées. Par conséquent, la croissance des ventes et la marge d'Ebitda core seront notablement plus fortes au premier semestre 2026 qu'au second.



Pour l'ensemble de l'année, la société vise une croissance de ses ventes CDMO de 11 à 12%, à changes constants, et la marge d'Ebitda core CDMO devrait être supérieure à 32%. Les effets de change devraient avoir un impact négatif de 3% sur les ventes, principalement en raison de l'affaiblissement du dollar américain.



Dans ces conditions, Jefferies et Stifel ont confirmé leur recommandation sur le titre Lonza à acheter, avec des objectifs de cours respectifs de 769 et 650 francs suisses.