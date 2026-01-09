Peugeot (Stellantis) présente sa nouvelle 408 et se consolide sur le segment C
Stellantis intensifie l'offensive électrique de sa marque Peugeot avec le lancement de la version E-408, visant à optimiser le coût total de détention sur le segment des voitures compactes (segment C).
Produite à Mulhouse, la nouvelle Peugeot 408 parachève l'électrification de la gamme avec une motorisation de 157 kW (213 ch) et une batterie Lithium-Ion NMC (Nickel, Manganèse, Cobalt) de 58,2 kWh de capacité utile.
Dans une optique de compétitivité tarifaire et de préservation des marges, le constructeur a privilégié l'efficience aérodynamique (SCx de 0,66) pour limiter la consommation à 14,7 kWh/100 km.
Cette stratégie permet de maintenir une autonomie de 456 km tout en limitant la taille de la batterie, composant le plus onéreux du véhicule.
Pour soutenir la valeur de revente, facteur critique pour les investisseurs et les loueurs, Peugeot déploie le programme Care garantissant le véhicule et la batterie pendant 8 ans ou 160 000 km. "Cette autonomie répond aux besoins de la majorité des clients du segment C", assure le communiqué.
Stellantis gagne 2,5% à Paris, profitant notamment d'une analyse de Jefferies qui relève sa cible sur le titre, de 11 à 13 euros, dans le sillage de Piper Sandler, qui est passé hier de "neutre" à "surpondérer" sur le titre avec un objectif de cours relevé de 9 à 15$.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (1%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,4%), Brésil (8,7%), Italie (7,1%), Allemagne (5,3%), Royaume-Uni (5,2%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,3%) et autres (12,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.