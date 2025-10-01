Pfizer a conclu un accord avec l'Administration Trump
Publié le 01/10/2025 à 14:20
Le groupe de santé mettra en oeuvre des mesures grâce auxquelles la grande majorité de ses traitements primaires et certaines marques spécialisées sélectionnées seront proposés avec des baisses de prix pouvant atteindre 85%, et 50% en moyenne.
Pfizer a aussi obtenu une période de grâce de trois ans pendant laquelle les produits de Pfizer faisant l'objet d'une enquête en vertu de l'article 232 ne seront pas soumis à des droits de douane, à condition qu'il investisse davantage dans la fabrication aux Etats-Unis.
'L'accord offre une certitude grâce aux tarifs douaniers et une clarté sur le cadre de tarification qui renforce la capacité de Pfizer à accroître ses investissements dans l'innovation et à ramener la fabrication aux Etats-Unis', affirme-t-il.