Pfizer a conclu un accord avec l'Administration Trump

Pfizer a annoncé mardi la signature d'un accord avec l'Administration Trump qui 'garantira que les Américains paient des prix plus bas pour leurs médicaments sur ordonnance tout en renforçant le rôle de l'Amérique en tant que leader mondial de l'innovation biopharmaceutique'.



Le groupe de santé mettra en oeuvre des mesures grâce auxquelles la grande majorité de ses traitements primaires et certaines marques spécialisées sélectionnées seront proposés avec des baisses de prix pouvant atteindre 85%, et 50% en moyenne.



Pfizer a aussi obtenu une période de grâce de trois ans pendant laquelle les produits de Pfizer faisant l'objet d'une enquête en vertu de l'article 232 ne seront pas soumis à des droits de douane, à condition qu'il investisse davantage dans la fabrication aux Etats-Unis.



'L'accord offre une certitude grâce aux tarifs douaniers et une clarté sur le cadre de tarification qui renforce la capacité de Pfizer à accroître ses investissements dans l'innovation et à ramener la fabrication aux Etats-Unis', affirme-t-il.