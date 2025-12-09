Pfizer a signé un accord de licence avec YaoPharma

Pfizer a annoncé avoir conclu une collaboration mondiale exclusive et un accord de licence avec YaoPharma, une filiale de Shanghai Fosun Pharmaceutical



L'accord porte sur le développement, la fabrication et la commercialisation de YP05002, un agoniste du récepteur du peptide glucagon-like 1 (GLP-1) de petite molécule actuellement en phase 1 pour la gestion du poids chronique.



Selon les termes de l'accord, YaoPharma réalisera un essai clinique de phase 1 en cours YP05002 et accordera à Pfizer une licence exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser YP05002 dans le monde entier.



YaoPharma recevra un paiement initial de 150 millions de dollars et est éligible à des paiements importants liés à certains jalons de développement, réglementaires et commerciaux jusqu'à 1,935 milliard de dollars, ainsi que des redevances sur les ventes.



Pfizer prévoit de mener des études combinées de YP05002 avec son antagoniste du récepteur polypeptidique insulinotrope glucosé (GIPR), PF-07976016, actuellement en phase 2 de développement, ainsi qu'avec d'autres petites molécules en développement.



" Nous sommes impatients de mettre à profit notre expertise et nos ressources pour poursuivre le développement de cette petite molécule GLP-1 expérimentale qui complète et renforce notre portefeuille croissant de nouveaux candidats pour le traitement de l'obésité et de ses maladies adjacentes ", a déclaré Chris Boshoff, M.D., Ph.D., directeur scientifique et président, recherche et développement, Pfizer.