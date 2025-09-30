Pfizer a conclu un accord avec l’administration Trump pour abaisser ses prix aux États-Unis, en contrepartie d’une exemption de trois ans aux nouveaux droits de douane visant l’industrie pharmaceutique. Le laboratoire s’engage à vendre ses médicaments au "prix de la nation la plus favorisée", soit le tarif le plus bas appliqué dans les pays développés, pour Medicaid, Medicare et les assureurs privés.

En échange, Pfizer bénéficiera d’un moratoire sur les tarifs à condition d’investir massivement dans la production nationale. Le groupe prévoit d’engager 70 milliards de dollars dans ses usines et centres de recherche américains. Trump a également dévoilé TrumpRx.gov, un site permettant aux consommateurs d’acheter certains médicaments directement à prix réduits, avec des baisses allant de 50% à 100% par rapport aux tarifs actuels. Des exemples incluent Duavee (-85%), Eucrisa (-80%) et Tovias (-85%).

Le président a indiqué que d’autres groupes pharmaceutiques devront négocier des accords similaires ou seront visés par une taxe de 100% sur les médicaments brevetés importés dès le 1er octobre. Pour Pfizer, l’entente réduit l’incertitude réglementaire et offre un signal positif au marché, selon BMO Capital Markets. Le PDG Albert Bourla a estimé que "le grand gagnant sera clairement le patient américain". L’action Pfizer a progressé de plus de 6% après l’annonce.