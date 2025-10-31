Pfizer a annoncé hier être informé de la proposition de rachat de Metsera par Novo Nordisk, qu'il qualifie de 'dangereuse et sans précédent'. Le groupe estime que cette initiative vise à éliminer un concurrent émergent américain et contourne les lois antitrust, comportant d'importants risques réglementaires et d'exécution.
Pfizer souligne que cette offre ne peut être considérée comme supérieure à son propre accord avec Metsera et affirme être prêt à engager toutes les actions légales nécessaires pour défendre ses droits.
Selon le conseil d'administration de Metsera, la proposition de Novo Nordisk a déjà été rejetée pour ses risques structurels. Pfizer affirme que sa transaction apporte une valeur certaine et immédiate aux actionnaires et garantit la mise sur le marché du candidat-médicament de Metsera dans l'intérêt des patients américains.
Pour rappel, Novo Nordisk avait soumis une offre non sollicitée pour acquérir Metsera. L'opération viserait à intégrer les programmes de peptides incrétines et non incrétines de Metsera, en phase précoce ou de développement, afin de renforcer le portefeuille et les capacités complémentaires du groupe.
L'offre prévoit le rachat de toutes les actions ordinaires de Metsera à 56,50 dollars par action, valorisant la société à environ 6,5 MdUSD, assortie de droits de valeur conditionnelle (CVR) pouvant atteindre 21,25 dollars par action, soit jusqu'à 2,5 MdUSD supplémentaires selon la réalisation de jalons cliniques et réglementaires.
Pfizer, Inc. est le 1er groupe pharmaceutique mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins primaires (47,4%) : médicaments utilisés en médecine interne, vaccins, médicaments pour la prévention et le traitement du Covid-19, antiviraux, produits à base d'ARNm, etc. ;
- produits de soins spécialisés (26,2%) : médicaments utilisés en immunologie, en milieu hospitalier et pour le traitement des maladies rares, médicaments anti-inflammatoires, etc. ;
- produits utilisés en oncologie (24,5%) ;
- autres (1,9%).
60,8% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
