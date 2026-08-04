Pfizer indique avoir vu son BPA ajusté rester globalement stable à 0,77 USD au titre du 2e trimestre 2026, dépassant toutefois d'environ 13% le consensus de marché, pour des revenus en hausse de 3% à 15,03 MdsUSD.
En données opérationnelles, les revenus du géant américain de la santé n'ont augmenté que de 1%. En excluant les produits contre la Covid-19 (Comirnaty et Paxlovid), ils ont toutefois progressé de 5%, tirés notamment par un bond de 18% des produits lancés et acquis.
"Nos produits lancés et acquis ont enregistré de bonnes performances, notre programme dans le domaine de l'obésité progresse avec une dynamique significative et notre portefeuille en oncologie demeure un atout majeur", commente le PDG Albert Bourla.
Le laboratoire pharmaceutique annonce en outre 2,5 MdsUSD d'économies supplémentaires attendues liées à l'amélioration de la productivité, associées aux initiatives en cours et dont la réalisation est attendue entre 2027 et 2029.
Pour l'ensemble de l'année 2026, Pfizer confirme prévoir un BPA ajusté dans une fourchette de 2,80 USD à 3,00 USD. Il relève en outre le bas de sa fourchette de prévisions de chiffre d'affaires, désormais attendue entre 60,5 MdsUSD et 62,5 MdsUSD, contre une fourchette précédente de 59,5 MdsUSD à 62,5 MdsUSD
Pfizer, Inc. est le 1er groupe pharmaceutique mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins primaires (42,9%) : médicaments utilisés en médecine interne, vaccins, médicaments pour la prévention et le traitement du Covid-19, antiviraux, produits à base d'ARNm, etc. ;
- produits de soins spécialisés (28%) : médicaments utilisés en immunologie, en milieu hospitalier et pour le traitement des maladies rares, médicaments anti-inflammatoires, etc. ;
- produits utilisés en oncologie (26,9%) ;
- autres (2,2%).
52,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.