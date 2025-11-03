Pfizer annonce avoir intenté une seconde action en justice fédérale contre Metsera, ses actionnaires majoritaires et Novo Nordisk, auprès du tribunal du district du Delaware. Le groupe accuse Novo Nordisk d'une tentative d'acquisition anticoncurrentielle visant à éliminer un futur concurrent sur le marché des agonistes du récepteur GLP-1, utilisés notamment contre l'obésité et le diabète.
Selon Pfizer, cette opération violerait plusieurs dispositions du Clayton Act et du Sherman Act en raison de ses effets anticoncurrentiels et d'une présumée collusion entre Novo Nordisk, Metsera et ses investisseurs.
Le laboratoire demande des mesures d'injonction pour bloquer la transaction, estimant qu'elle 'vise à racheter et étouffer un concurrent émergent américain'. Pfizer souligne vouloir 'préserver la concurrence' sur un marché stratégique pour les traitements métaboliques.
Pour rappel, Novo Nordisk avait soumis la semaine dernière une offre non sollicitée pour acquérir Metsera. L'opération visait à intégrer les programmes de peptides incrétines et non incrétines de Metsera, en phase précoce ou de développement, afin de renforcer le portefeuille et les capacités complémentaires du groupe.
L'offre prévoyait le rachat de toutes les actions ordinaires de Metsera à 56,50 dollars par action, valorisant la société à environ 6,5 MdUSD, assortie de droits de valeur conditionnelle (CVR) pouvant atteindre 21,25 dollars par action, soit jusqu'à 2,5 MdUSD supplémentaires selon la réalisation de jalons cliniques et réglementaires.
Vers 16h15, l'action Pfizer reculait de 0,3% à New York tandis que Novo Nordisk s'arrogeait 0,5% à Copenhague.
Pfizer, Inc. est le 1er groupe pharmaceutique mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins primaires (47,4%) : médicaments utilisés en médecine interne, vaccins, médicaments pour la prévention et le traitement du Covid-19, antiviraux, produits à base d'ARNm, etc. ;
- produits de soins spécialisés (26,2%) : médicaments utilisés en immunologie, en milieu hospitalier et pour le traitement des maladies rares, médicaments anti-inflammatoires, etc. ;
- produits utilisés en oncologie (24,5%) ;
- autres (1,9%).
60,8% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
