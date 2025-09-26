Pfizer mettra en avant son portefeuille oncologique lors de l'ESMO

Pfizer annonce qu'il présentera plus de 45 études lors du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), du 17 au 21 octobre à Berlin, dont 11 communications orales et 5 sessions de dernière minute.



'Les bénéfices de survie observés dans certains cancers renforcent notre engagement à accélérer l'innovation', assure Jeff Legos, directeur de l'oncologie.



Parmi les temps forts : des résultats de phase 3 montrant le potentiel de PADCEV (enfortumab vedotin) associé à KEYTRUDA (pembrolizumab) dans le cancer de la vessie non éligible au cisplatine ; les données finales d'une étude sur XTANDI (enzalutamide) dans le cancer de la prostate sensible aux hormones avec récidive à haut risque ; ou encore des résultats actualisés d'une étude de phase 2 sur BRAFTOVI (encorafenib) combiné à MEKTOVI (binimetinib) dans le cancer du poumon non à petites cellules.



Ces résultats pourraient redéfinir certains standards de prise en charge en oncologie, indique le laboratoire.