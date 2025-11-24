Pfizer et Astellas ont annoncé vendredi soir l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de PADCEV (enfortumab vedotin) en combinaison avec Keytruda (pembrolizumab) comme traitement périopératoire des patients adultes atteints d'un cancer de la vessie infiltrant le muscle, non éligibles au cisplatine.
Cette décision repose sur les résultats d'une étude de phase 3 qui ont montré une réduction de 60% du risque de récidive, progression ou décès, et de 50% du risque de mortalité par rapport à la chirurgie seule.
Selon Pfizer, cette combinaison devient le premier et unique traitement périopératoire approuvé démontrant un bénéfice significatif de survie, ouvrant la voie à un nouveau standard thérapeutique pour une population jusque-là sans alternative efficace.
Pfizer, Inc. est le 1er groupe pharmaceutique mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins primaires (47,4%) : médicaments utilisés en médecine interne, vaccins, médicaments pour la prévention et le traitement du Covid-19, antiviraux, produits à base d'ARNm, etc. ;
- produits de soins spécialisés (26,2%) : médicaments utilisés en immunologie, en milieu hospitalier et pour le traitement des maladies rares, médicaments anti-inflammatoires, etc. ;
- produits utilisés en oncologie (24,5%) ;
- autres (1,9%).
60,8% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
