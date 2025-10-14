Pfizer présente des résultats positifs pour Tukysa dans le cancer du sein

Pfizer annonce des résultats positifs issus d'un essai de phase 3 pour évaluant TUKYSA (tucatinib) en association avec le traitement d'entretien standard (trastuzumab et pertuzumab) chez des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2 positif. L'étude a atteint son critère principal, montrant une amélioration significative et cliniquement pertinente de la survie sans progression par rapport au placebo.



La tolérance du traitement combiné est jugée 'acceptable et cohérente' avec les profils de sécurité connus des médicaments utilisés. Selon Erika Hamilton, directrice de la recherche sur le cancer du sein au Sarah Cannon Research Institute, ces résultats suggèrent que l'ajout de TUKYSA pourrait réduire davantage le risque de progression ou de décès.



Pfizer prévoit de présenter les données détaillées lors d'un prochain congrès médical et d'en discuter avec les autorités réglementaires.



TUKYSA, approuvé depuis 2020 dans plus de 50 pays pour les lignes de traitement ultérieures, n'est pas encore autorisé en première ligne.



