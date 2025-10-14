Pfizer présente des résultats positifs pour Tukysa dans le cancer du sein
Publié le 14/10/2025 à 17:16
La tolérance du traitement combiné est jugée 'acceptable et cohérente' avec les profils de sécurité connus des médicaments utilisés. Selon Erika Hamilton, directrice de la recherche sur le cancer du sein au Sarah Cannon Research Institute, ces résultats suggèrent que l'ajout de TUKYSA pourrait réduire davantage le risque de progression ou de décès.
Pfizer prévoit de présenter les données détaillées lors d'un prochain congrès médical et d'en discuter avec les autorités réglementaires.
TUKYSA, approuvé depuis 2020 dans plus de 50 pays pour les lignes de traitement ultérieures, n'est pas encore autorisé en première ligne.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.