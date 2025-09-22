Pfizer réalise l'acquisition de Metsera pour un montant d'environ 4,9 Mds$

Pfizer a annoncé la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de Metsera, une société biopharmaceutique spécialisés dans le domaine des médicaments contre l'obésité et les maladies cardiométaboliques.



Selon les termes de l'accord, Pfizer acquerra toutes les actions ordinaires en circulation de Metsera pour 47,50 $ par action en numéraire à la clôture, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 4,9 milliards de dollars.



De plus, l'accord comprend un droit à la valeur conditionnelle (CVR) non transférable donnant droit à des paiements supplémentaires potentiels allant jusqu'à 22,50 $ par action en espèces liés à trois étapes cliniques et réglementaires spécifiques.



Cette acquisition apporte une expertise approfondie et un portefeuille de candidats thérapeutiques différenciés par voie orale et injectable à base d'incrétines, de non-incrétines et de combinaisons avec des profils d'efficacité et d'innocuité potentiellement les meilleurs de leur catégorie souligne le groupe.



Les conseils d'administration de Metsera et de Pfizer ont approuvé à l'unanimité la transaction.



' Le projet d'acquisition de Metsera s'inscrit dans la lignée de notre volonté d'orienter nos investissements vers les opportunités les plus importantes et propulse Pfizer dans ce domaine thérapeutique clé ', a déclaré Albert Bourla, président du conseil et chef de la direction de Pfizer.