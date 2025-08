Pfizer a relevé ses prévisions de bénéfice 2025, désormais attendues entre 2,90 et 3,10 dollars par action, après un deuxième trimestre supérieur aux attentes. Cette performance est portée par la montée en puissance de son plan de réduction des coûts, un effet favorable du dollar plus faible et des ventes solides. Le chiffre d’affaires trimestriel a atteint 14,65 milliards de dollars, soit plus d’un milliard au-dessus des estimations, avec des résultats remarqués pour Paxlovid (427 millions de dollars) et le vaccin Comirnaty (381 millions de dollars).

Le laboratoire new-yorkais cherche à compenser le déclin des ventes liées au COVID-19 et l’approche des expirations de brevets sur plusieurs médicaments clés. Il prévoit 7,2 milliards de dollars d’économies nettes d’ici 2027, dont 4,5 milliards dès 2025, afin de soutenir sa rentabilité dans un contexte géopolitique et réglementaire tendu, marqué par la pression de Donald Trump sur les prix des médicaments et de nouvelles taxes douanières sur les importations pharmaceutiques.

Le bénéfice ajusté trimestriel ressort à 78 cents par action, battant de 20 cents le consensus. Selon les analystes, cette dynamique devrait se poursuivre au fil de l’année, Pfizer bénéficiant de ses efforts de maîtrise des coûts, de ventes supérieures aux attentes et de sa capacité à s’adapter à un environnement commercial et politique complexe. Le titre progresse de +3% à l'ouverture suite à la publication