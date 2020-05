pharma be Association Générale de : Chiffres Pharma 2019

Chiffres Pharma 2019 Tandis que les entreprises bio-pharmaceutiques membres de pharma.be travaillent sans relâche pour trouver une solution dans la lutte contre le COVID-19, notre pays confirme sa position internationale de choix dans la lutte contre la pandémie. En témoignent les chiffres de son empreinte économique, preuves d'un secteur bio-pharmaceutique solide et en constante évolution. La publication des « Chiffres Pharma 2019 » montrent une nouvelle fois la dynamique de notre secteur, avec une forte croissance dans tous les domaines. • Dans le domaine de l'emploi, les firmes bio-pharmaceutiques belges emploient pas moins de 38.500 travailleurs (+13% en cinq ans) et créent également des emplois indirects, dont la totalité des emplois générés par leurs activités dépasse les 120,000 jobs. • Dans le domaine de la recherche, le secteur comptabilise 5.400 chercheurs (+ 25 % par rapport à 2015). En 2019 les entreprises du secteur ont investi 3,8 milliards d'euros (+50% en cinq ans) dans la recherche et développement de nouveaux vaccins et traitements en Belgique. • Dans le domaine des exportations, notre pays a confirmé son rôle central dans la distribution des vaccins et médicaments dans le monde : les exportations s'élèvent à un peu moins de 50 milliards d'euros dont la moitié est destinée à des pays en dehors de l'UE. Catherine Rutten, CEO de pharma.be : « Au cours des dernières années, le secteur est devenu un cluster unique de grandes et petites entreprises, d'acteurs internationaux et de spin-offs et start-ups belges qui s'ouvrent mutuellement vers de nouveaux horizons scientifiques. Avec sa grande capacité de recherche, de production et d'exportation, le secteur biopharmaceutique n'est pas seulement l'un des principaux moteurs de l'économie belge de la connaissance et de la transformation, mais également un maillon important au niveau biopharmaceutique mondial. » Cliquez ici pour la brochure 'Chiffres Pharma 2019'. Lire la suite

Chiffres pharma 2018 10 pour cent d'emplois en plus sur 5 ans : le secteur (bio)pharmaceutique contribue fortement au dynamisme de l'économie belge En 2018, les entreprises (bio)pharmaceutiques ont encore renforcé leur ancrage en Belgique. 37.073 personnes étaient actives dans le secteur, soit une hausse de près de 4 pour cent par rapport à l'année précédente. Les entreprises (bio)pharmaceutiques attirent toujours plus de chercheurs : 5.295 y travaillaient en 2018. Parallèlement, près de 3,6 milliards d'euros ont été investis dans la recherche et développement en Belgique par les entreprises du secteur. Les exportations de médicaments et de vaccins ont atteint un nouveau record avec près de 43 milliards d'euros en valeur. La Belgique mérite donc pleinement son statut de pôle (bio)pharmaceutique européen.

2017 : 3,5 milliards d'euros investis en Belgique dans la recherche de nouveaux médicaments, un montant record Les chiffres du secteur bio pharmaceutique démontrent sa forte empreinte économique en Belgique. En 2017, le secteur bio pharmaceutique a investi 3,5 milliards d'euros dans la recherche de nouveaux traitements (+21,4% par rapport à 2016) L'emploi dans l'industrie du médicament s'est encore renforcé, on compte aujourd'hui près de 36.000 travailleurs (+1,3%). Parmi eux, 5098 chercheurs (+14%). La Belgique continue à exporter des médicaments et des vaccins partout dans le monde pour une valeur totale de 40,5 milliards d'euros. Plus que jamais, la Belgique est la « pharma valley ».

L'exportation belge de médicaments prospère grâce à un secteur logistique des plus performants 40,7 milliards d'euros : il s'agit de la valeur totale des exportations belges de médicaments et de vaccins en 2016, un chiffre stable par rapport à celui de l'année précédente. C'est ce qui ressort des Chiffres pharma 2016 publiés par pharma.be. Ce chiffre impressionnant est notamment dû à la position géographique unique de la Belgique, à son accès aisé aux marchés étrangers via de vastes infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires et à l'excellence des services des partenaires logistiques, qui assurent la distribution optimale de traitements innovants.

Chiffres pharma 2016 : Le secteur pharmaceutique belge a le vent en poupe L'année 2016 a été un grand cru pour le secteur pharmaceutique belge. Découvrez les derniers chiffres sur l'emploi, la R&D et les exportations dans la brochure 'Chiffres pharma 2016'.

« Les investissements dans la recherche de médicaments innovants en Belgique n'ont jamais été aussi importants » 2,89 milliards d'euros : il s'agit du montant que les entreprises pharmaceutiques belges ont investi dans la recherche et le développement (R&D) de nouveaux médicaments en 2016. Ce chiffre, qui établit un nouveau record, montre une progression de 11,6 % par rapport à 2015. Et cette croissance impressionnante s'accompagne également de nouveaux emplois. En 2016, 552 nouveaux postes de travail ont ainsi été créés dans les entreprises pharmaceutiques, dont près de la moitié dans les départements R&D. Au total, ce secteur emploie pas moins de 35 250 personnes en Belgique.

Le secteur belge des soins de santé grimpe à la 4e place en Europe La Belgique occupe la quatrième place au classement des systèmes de soins de santé les plus performants d'Europe. L'an passé, nous figurions à la cinquième place. Nos soins de santé se distinguent particulièrement sur le plan de l'accessibilité. C'est ce qu'il ressort du rapport Euro Health Consumer Index (EHCI) publié ce lundi par Health Consumer Powerhouse (HCP).

Belgian Pharma figures 2015, in a European perspective In 2015, Belgium continued to reinforce its leading position in Europe as a biopharmaceutical hub. This becomes apparent when a number of key indicators in 2015 are compared with figures of the previous year.