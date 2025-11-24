Le pionnier de l'ARN messager est depuis la rentrée l'action la plus vendue à découvert parmi le S&P 500.

Après avoir touché les cimes, le cours de son titre est revenu au niveau qu'il occupait à la veille de la pandémie. Où sont passés les vingt milliards de profits réalisés durant le covid ?

Un quart seulement a servi à racheter des actions à des cours incomparablement plus élevés que celui des derniers temps, entraînant au passage une catastrophique destruction de valeur pour les actionnaires. Le reste a été largement brûlé dans les opérations et la R&D, pour l'instant sans gains notables.

Moderna devrait réaliser deux milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, soit neuf fois moins qu'en 2022 ; et subir une perte d'au moins trois milliards de dollars cette année. Au rythme actuel, la manne de la pandémie sera entièrement épuisée d'ici la fin de l'année prochaine.

Face à cette conjoncture, la biotech entendait rassurer le marché sur ses programmes de R&D : elle annonce un objectif de six vaccins contre les infections respiratoires saisonnières approuvés en 2028, et rappelle qu'elle a neuf programmes - dont trois en phase 3 - en oncologie.

Le management promet aussi de ramener les comptes à l'équilibre en 2028. Il y a deux ans, ce retour à l'équilibre était promis pour 2026. Voir à ce sujet Moderna, Inc. : Rente qui fond comme neige.

Moderna annonce aussi avoir obtenu un prêt de 1,5 milliard de dollars auprès d'Ares Management. Pro forma, ceci porte sa valeur d'entreprise à 4,5 milliards de dollars, soit le montant qu'a dépensé la biotech dans sa R&D l'année dernière. C'est dire le modeste potentiel que les investisseurs voient dans cet effort.

Zonebourse est depuis longtemps sceptique sur les perspectives de l'entreprise, notamment parce que le triumvirat à la tête de l'entreprise - Noubar Afeyan, Stéphane Bancel et Stephen Hoge - ont toujours été des vendeurs compulsifs de leurs titres. Voir à ce sujet Moderna peine à convaincre le marché.