Il y a un an et demi, le cigarettier rompait avec une longue décennie de stagnation boursière.

Pionnier des produits dits ‘nouvelle génération’ de tabac sans fumée, Philip Morris devance nettement ses concurrents puisque cette catégorie représente désormais 41% de son chiffre d'affaires consolidé, grâce par exemple à son système de tabac à chauffer IQOS, ses vapes Veev et ses tabacs oraux Zyn, hérités de l'acquisition de Swedish Match et très en vogue en Amérique du Nord .

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes du segment sans fumée progressent encore de 16%, et le profit brut de 23,3%. Les ventes du segment combustibles progressent pour leur part de 2,2%, et le profit brut de 5,1%. En conséquence, le profit d'exploitation consolidé atteint 11,5 milliards de dollars sur neuf mois, contre 10,1 milliards l'an dernier à la même époque.

Dans un contexte de baisse structurelle des volumes qui perdure ce trimestre, Philip Morris continue de réussir à augmenter ses prix et de gagner des parts de marché. Avec en plus une position financière extrêmement solide, sa situation est donc à tous les égards préférable à celle de ses pairs.

Le consensus des analystes s'accorde sur un cash flow libre de 10,3 milliards en 2025 - ceux de Zonebourse ne seraient pas surpris que cette estimation soit battue à la hausse - et de 13 milliards dès l'année suivante, ce qui semble plus réaliste. La capitalisation boursière représente donc un multiple de x24 et x19 les profits attendus en 2025 et 2026.

La réussite de Philip Morris lui vaut toujours un net premium par rapport à son comparable direct British American Tobacco. Lui aussi sortait récemment d'une longue période de léthargie boursière, bien que son profit d'exploitation ait sensiblement diminué sur les cinq dernières années, alors que celui de Philip Morris augmentait entre-temps ; et que sa gamme de produits nouvelle génération n’ait pas le même attrait.

L'année dernière, Zonebourse révélait que selon des sources proches du groupe et de ses conseillers, le groupe préparait une scission de son activité combustibles à horizon 2030 ; ce calendrier pourrait cependant s’accélérer. Une transaction de cet ordre redorerait en effet considérablement le blason ESG de Philip Morris, en ne laissant dans son giron que le segment en croissance.