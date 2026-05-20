Philip Morris nomme Massimo Andolina directeur financier
Philip Morris International a annoncé la nomination de Massimo Andolina au poste de directeur financier à compter du 1er août, en remplacement d'Emmanuel Babeau. Ce dernier, en fonction depuis mai 2020, restera au sein du groupe jusqu'au 31 mars 2027 en tant que conseiller stratégique du directeur général Jacek Olczak. Cette transition intervient alors que le groupe poursuit sa transformation vers les produits sans combustion dans un environnement de concurrence croissante.
Massimo Andolina a rejoint Philip Morris en 2008 comme directeur des opérations mondiales et occupait jusqu'à présent la présidence de la région Europe. Le groupe cherche à renforcer sa position sur les produits alternatifs au tabac traditionnel, notamment face à la concurrence des sachets de nicotine Velo commercialisés par British American Tobacco. Philip Morris mise fortement sur les produits sans fumée pour soutenir sa croissance future et réduire progressivement sa dépendance aux cigarettes classiques.
Emmanuel Babeau, ancien dirigeant de Pernod Ricard et Schneider Electric, avait notamment supervisé l'acquisition du fabricant suédois Swedish Match en 2022, une opération clé dans le développement des activités sans fumée du groupe. En avril dernier, Philip Morris avait abaissé ses prévisions annuelles de bénéfices en raison des incertitudes réglementaires autour des sachets de nicotine Zyn et du renforcement de la concurrence sur le marché des produits alternatifs au tabac.
M. Jacek Olczak est directeur général de Philip Morris Ltd. et directeur général et administrateur de Philip Morris International, Inc. Il est membre du conseil d'administration de Philip Morris International, Inc. Auparavant, M. Olczak a été employé comme directeur général par Philip Morris GmbH, directeur général par Philip Morris Polska Distribution Sp zoo, directeur des contrôles internes par Philip Morris International Management SA, directeur des finances et de l'administration par Philip Morris Polska SA, et directeur par BDO Binder Sp zoo. Il a obtenu son diplôme d'études supérieures à l'université de Lodz.
Philip Morris International, Inc. figure parmi les principaux producteurs mondiaux de cigarettes et de produits de tabac.
En 2024, le groupe a vendu 616,8 milliards de cigarettes (marques Marlboro, Parliament, Chesterfield, L&M, Bond Street, Philip Morris, Next, Lark, Sampoerna A, Dji Sam Soe, etc.) et 139,7 milliards de tabac à chauffer (marques IQOS, HEETS, Marlboro Dimensions, Marlboro HeatSticks, Parliament HeatSticks et Fiit and Miix).
A fin 2024, Philip Morris International, Inc. dispose de 51 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA (hors produits de bien-être et de santé) est la suivante : Amériques (9,7%), Asie du Sud et du Sud-Est-CEI-Moyen-Orient-Afrique (42,4%), Europe (37%), Asie de l'Est et Australie (10,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.