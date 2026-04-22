Philip Morris pénalisé par les effets de change au 1er trimestre

À l'occasion de sa publication trimestrielle, Philip Morris International indique tabler désormais sur un BPA ajusté compris entre 8,36 et 8,51 USD pour 2026 (contre 8,38 à 8,53 USD en estimations précédentes), pour tenir compte d'effets de change.

Hors effets de change, le groupe de tabac confirme néanmoins anticiper un BPA ajusté entre 8,11 et 8,26 USD cette année, avec pour hypothèses des croissances organiques de 7% à 9% pour le profit opérationnel et de 5% à 7% pour les revenus.



Pour les 3 premiers mois de 2026, Philip Morris a vu son BPA ajusté croître de 16% à 1,96 USD, dont une progression de 5,3% à taux de change constants, pour un profit opérationnel en augmentation de 9,8% à 3,9 MdsUSD (+0,9% en organique).



À 10,1 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 9,1% au total et de 2,7% en organique, une croissance organique tirée essentiellement par l'activité sans fumée (+15,8%) alors que les combustibles ont presque stagné (+1%) à l'international.



"Nos performances ont dépassé nos attentes au 1er trimestre, une performance exceptionnelle d'IQOS générant une très bonne croissance pour le groupe face à une forte comparaison avec l'année précédente", commente son CEO Jacek Olczak.