Philip Morris pénalisé par les effets de change au 1er trimestre
À l'occasion de sa publication trimestrielle, Philip Morris International indique tabler désormais sur un BPA ajusté compris entre 8,36 et 8,51 USD pour 2026 (contre 8,38 à 8,53 USD en estimations précédentes), pour tenir compte d'effets de change.
Hors effets de change, le groupe de tabac confirme néanmoins anticiper un BPA ajusté entre 8,11 et 8,26 USD cette année, avec pour hypothèses des croissances organiques de 7% à 9% pour le profit opérationnel et de 5% à 7% pour les revenus.
Pour les 3 premiers mois de 2026, Philip Morris a vu son BPA ajusté croître de 16% à 1,96 USD, dont une progression de 5,3% à taux de change constants, pour un profit opérationnel en augmentation de 9,8% à 3,9 MdsUSD (+0,9% en organique).
À 10,1 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 9,1% au total et de 2,7% en organique, une croissance organique tirée essentiellement par l'activité sans fumée (+15,8%) alors que les combustibles ont presque stagné (+1%) à l'international.
"Nos performances ont dépassé nos attentes au 1er trimestre, une performance exceptionnelle d'IQOS générant une très bonne croissance pour le groupe face à une forte comparaison avec l'année précédente", commente son CEO Jacek Olczak.
M. Jacek Olczak est directeur général de Philip Morris Ltd. et directeur général et administrateur de Philip Morris International, Inc. Il est membre du conseil d'administration de Philip Morris International, Inc. Auparavant, M. Olczak a été employé comme directeur général par Philip Morris GmbH, directeur général par Philip Morris Polska Distribution Sp zoo, directeur des contrôles internes par Philip Morris International Management SA, directeur des finances et de l'administration par Philip Morris Polska SA, et directeur par BDO Binder Sp zoo. Il a obtenu son diplôme d'études supérieures à l'université de Lodz.
Philip Morris International, Inc. figure parmi les principaux producteurs mondiaux de cigarettes et de produits de tabac.
En 2024, le groupe a vendu 616,8 milliards de cigarettes (marques Marlboro, Parliament, Chesterfield, L&M, Bond Street, Philip Morris, Next, Lark, Sampoerna A, Dji Sam Soe, etc.) et 139,7 milliards de tabac à chauffer (marques IQOS, HEETS, Marlboro Dimensions, Marlboro HeatSticks, Parliament HeatSticks et Fiit and Miix).
A fin 2024, Philip Morris International, Inc. dispose de 51 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA (hors produits de bien-être et de santé) est la suivante : Amériques (9,7%), Asie du Sud et du Sud-Est-CEI-Moyen-Orient-Afrique (42,4%), Europe (37%), Asie de l'Est et Australie (10,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.