Philip Morris plaide pour le maintien du statut à risque réduit d'IQOS

Philip Morris International (PMI) annonce avoir présenté des éléments scientifiques au comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) afin de soutenir le renouvellement de l'autorisation de commercialiser ses dispositifs de tabac chauffé IQOS comme produits du tabac à risque modifié (MRTP).



La FDA a confirmé que les données 'continuent d'étayer la réduction d'exposition aux substances nocives' pour les utilisateurs d'IQOS par rapport aux cigarettes classiques. Stacey Kennedy, directrice générale de PMI U.S., a appelé à 'un examen scientifique plus rapide des produits sans fumée, dont IQOS ILUMA, en attente d'approbation depuis près de deux ans'.



PMI rappelle que le système IQOS chauffe le tabac sans le brûler, réduisant ainsi la production de composés toxiques tout en préservant le goût du tabac. Au 30 juin 2025, environ 34 millions d'adultes consommaient IQOS dans le monde.



Depuis 2008, le groupe a investi plus de 14 MdUSD dans la recherche et le développement de produits sans fumée, visant à accélérer la sortie du tabac combustible.