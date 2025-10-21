A l'occasion de sa publication trimestrielle, Philip Morris International indique relever sa fourchette-cible de BPA ajusté pour 2025, comprise désormais entre 7,46 et 7,56 dollars, impliquant une progression de 13,5 à 15,1% en comparaison annuelle.
Sur son troisième trimestre 2025, le cigarettier a vu son BPA ajusté croitre de 17,3% à 2,24 USD (+13,1% à taux de changes constants), dépassant ainsi le consensus de marché, avec un profit opérationnel en hausse de 16,7% à 4,3 MdsUSD.
A 10,8 MdsUSD, les revenus de Philip Morris ont augmenté de 9,4% en données totales et de 5,9% en organique, une croissance organique tirée bien davantage par l'activité sans fumée (+13,9%) que par les combustibles (+1%).
'Notre portefeuille mondial de produits sans fumée dépasse nettement celui de l'industrie, générant des volumes totaux positifs, une forte croissance des revenus et une expansion impressionnante des marges', explique son CEO Jacek Olczak.
'Nous sommes en bonne voie de dépasser nos objectifs de croissance pour la période 2024-26, les meilleurs du secteur, et pouvons revoir à la hausse nos prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de 2025', ajoute-t-il.
M. Jacek Olczak est directeur général de Philip Morris Ltd. et directeur général et administrateur de Philip Morris International, Inc. Il est membre du conseil d'administration de Philip Morris International, Inc. Auparavant, M. Olczak a été employé comme directeur général par Philip Morris GmbH, directeur général par Philip Morris Polska Distribution Sp zoo, directeur des contrôles internes par Philip Morris International Management SA, directeur des finances et de l'administration par Philip Morris Polska SA, et directeur par BDO Binder Sp zoo. Il a obtenu son diplôme d'études supérieures à l'université de Lodz.
Philip Morris International, Inc. figure parmi les principaux producteurs mondiaux de cigarettes et de produits de tabac.
En 2024, le groupe a vendu 616,8 milliards de cigarettes (marques Marlboro, Parliament, Chesterfield, L&M, Bond Street, Philip Morris, Next, Lark, Sampoerna A, Dji Sam Soe, etc.) et 139,7 milliards de tabac à chauffer (marques IQOS, HEETS, Marlboro Dimensions, Marlboro HeatSticks, Parliament HeatSticks et Fiit and Miix).
A fin 2024, Philip Morris International, Inc. dispose de 51 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA (hors produits de bien-être et de santé) est la suivante : Amériques (9,7%), Asie du Sud et du Sud-Est-CEI-Moyen-Orient-Afrique (42,4%), Europe (37%), Asie de l'Est et Australie (10,9%).