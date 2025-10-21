Philip Morris relève sa fourchette-cible de BPA pour 2025

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Philip Morris International indique relever sa fourchette-cible de BPA ajusté pour 2025, comprise désormais entre 7,46 et 7,56 dollars, impliquant une progression de 13,5 à 15,1% en comparaison annuelle.



Sur son troisième trimestre 2025, le cigarettier a vu son BPA ajusté croitre de 17,3% à 2,24 USD (+13,1% à taux de changes constants), dépassant ainsi le consensus de marché, avec un profit opérationnel en hausse de 16,7% à 4,3 MdsUSD.



A 10,8 MdsUSD, les revenus de Philip Morris ont augmenté de 9,4% en données totales et de 5,9% en organique, une croissance organique tirée bien davantage par l'activité sans fumée (+13,9%) que par les combustibles (+1%).



'Notre portefeuille mondial de produits sans fumée dépasse nettement celui de l'industrie, générant des volumes totaux positifs, une forte croissance des revenus et une expansion impressionnante des marges', explique son CEO Jacek Olczak.



'Nous sommes en bonne voie de dépasser nos objectifs de croissance pour la période 2024-26, les meilleurs du secteur, et pouvons revoir à la hausse nos prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de 2025', ajoute-t-il.