Philip Morris International 'PMI) annonce une hausse de 8,9% de son dividende, le portant à un niveau annuel de 5,88 USD par action.
Concrètement, le dividende trimestriel passera ainsi de 1,35 à 1,47 USD par action et sera versé le 20 octobre 2025 aux actionnaires enregistrés au 3 octobre.
PMI tient à rappeler que depuis son introduction en Bourse en 2008, le dividende a été relevé chaque année pour atteindre une augmentation cumulée de 219,6%, soit un taux de croissance annuel composé de 7,1%.
Philip Morris relève son dividende annuel
Publié le 19/09/2025 à 17:00
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager