Philip Morris International, Inc. figure parmi les principaux producteurs mondiaux de cigarettes et de produits de tabac. En 2023, le groupe a vendu 612,9 milliards de cigarettes (marques Marlboro, Parliament, Chesterfield, L&M, Bond Street, Philip Morris, Next, Lark, Sampoerna A, Dji Sam Soe, etc.) et 125,3 milliards de tabac à chauffer (marques IQOS, HEETS, Marlboro Dimensions, Marlboro HeatSticks, Parliament HeatSticks et Fiit and Miix). A fin 2023, Philip Morris International, Inc. dispose de 50 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA (hors Swedish Match et produits de bien-être et de santé) est la suivante : Amériques (6%), Europe (42%), Asie du Sud et du Sud-Est-CEI-Moyen Orient- Afrique (32,8%), Asie de l'Est et Australie (19,2%).