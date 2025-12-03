Philip Morris renforce son partenariat historique avec Ferrari en F1











Philip Morris International annonce l'élargissement de sa collaboration avec Scuderia Ferrari HP et Ferrari Challenge Trofeo Pirelli pour la saison 2026 et au-delà. Ce nouveau chapitre prévoit l'apparition de la marque ZYN, leader mondial des sachets de nicotine, sur les livrées de Formule 1 lors de courses sélectionnées. La première apparition est programmée pour le Grand Prix d'Abou Dhabi du 7 décembre, qui sera la dernière course de la saison.



Stefano Volpetti, président de la division Smoke-Free Products et directeur client de PMI, souligne que ce partenariat vise à "accélérer le remplacement des cigarettes" en offrant aux adultes des alternatives comme ZYN. Lorenzo Giorgetti, directeur des revenus de compétition chez Ferrari, met en avant une collaboration fondée sur l'innovation, la responsabilité et le progrès scientifique.



L'entreprise rappelle que ses pratiques marketing sont conçues pour promouvoir ses produits de manière responsable, en ciblant un public adulte et en utilisant notamment la Formule 1 comme plateforme mondiale adaptée.









Pour rappel, ZYN est une marque de sachets de nicotine sans tabac. Ces sachets se placent sous la lèvre, libèrent de la nicotine et se consomment sans combustion, sans fumée et sans vapeur.



Ferrari gagne 0,6% à Milan vers 15h dans un marché en hausse de 0,3%.









