Philippine Airlines s'engage à commander jusqu'à 20 avions à Boeing
A l'occasion du salon de Farnborough, Boeing annonce avoir reçu un engagement de la part de Philippine Airlines (PAL) portant sur la commande de jusqu'à 20 avions 787 Dreamliner. Une fois finalisé, l'accord portant sur 15 appareils 787-10, assorti d'une option pour cinq avions supplémentaires, soutiendra les projets de modernisation et d'expansion de la flotte de la compagnie asiatique.
"Le Boeing 787-10 renforcera notre flotte de transport moyen et long-courrier, nous permettant d'offrir une expérience de voyage encore meilleure à nos clients, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en soutenant nos objectifs de durabilité à long terme", commente le COO de PAL Holdings, Lucio C. Tan III.
Offrant une consommation de carburant inférieure de 25% à celle des avions qu'il remplace habituellement, le 787-10 peut transporter de 300 à 375 passagers sur une distance pouvant atteindre 13 890 km, permettant à Philippine Airlines de répondre à la demande croissante de voyages.
Les passagers bénéficient d'un confort accru grâce aux caractéristiques du 787, notamment les plus grandes fenêtres à gradation de tous les avions commerciaux, une humidité plus élevée dans la cabine et une technologie contribuant à réduire les turbulences pour un voyage plus fluide.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.