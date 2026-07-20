"Le Boeing 787-10 renforcera notre flotte de transport moyen et long-courrier, nous permettant d'offrir une expérience de voyage encore meilleure à nos clients, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en soutenant nos objectifs de durabilité à long terme", commente le COO de PAL Holdings, Lucio C. Tan III.

Offrant une consommation de carburant inférieure de 25% à celle des avions qu'il remplace habituellement, le 787-10 peut transporter de 300 à 375 passagers sur une distance pouvant atteindre 13 890 km, permettant à Philippine Airlines de répondre à la demande croissante de voyages.

Les passagers bénéficient d'un confort accru grâce aux caractéristiques du 787, notamment les plus grandes fenêtres à gradation de tous les avions commerciaux, une humidité plus élevée dans la cabine et une technologie contribuant à réduire les turbulences pour un voyage plus fluide.