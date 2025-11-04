Philips dans le vert avec de la confiance dans ses objectifs

Philips gagne 1% en début de séance à Amsterdam, après la publication par le groupe de technologies médicales de ses résultats de 3e trimestre, accompagnés d'une confiance affichée par sa direction pour ses prévisions annuelles.



S'il confirme anticiper une croissance de 1 à 3% de ses ventes en données comparables en 2025, il pense désormais se diriger vers la borne haute de sa fourchette cible de marge d'EBITA ajustée, qui va de 11,3 à 11,8%.



Sur son 3e trimestre, Philips affiche un BPA ajusté meilleur que prévu à 0,36 euro, ainsi qu'une marge d'EBITA ajustée en amélioration de 50 points de base à 12,3%, grâce notamment à des effets mix favorables et à des mesures de productivité.



A 4,3 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'est tassé de 2% en termes nominaux, mais s'est accru de 3% en données comparables, une croissance tirée par tous ses segments, en particulier celui de la santé personnelle (+11%).



Toujours en données comparables, le groupe néerlandais revendique une augmentation de 8% de ses prises de commandes pour le trimestre écoulé, soutenue par une performance toujours forte en Amérique du Nord.