Philips dévoile un nouveau scanner à détection spectrale alimenté par l'IA

Philips a dévoilé lundi un nouveau scanner à détection spectrale entièrement optimisé par l'intelligence artificielle (IA), une innovation marquant une étape majeure selon le spécialiste néerlandais des équipements de santé qui précise que l'IA est désormais intégrée tout au long de la chaîne d'imagerie.



Présenté à l'occasion du salon RSNA de Chicago, le système "Verida démontre qu'il est possible de générer des images spectrales de haute définition tout en émettant un minium de nuisances sonores.



Avec une capacité de reconstruction de 145 images par seconde, les résultats des examens peuvent apparaître automatiquement en moins de 30 secondes, soit deux fois plus rapidement qu'auparavant, ce qui permet de réaliser jusqu'à 270 examens par jour, souligne Philips.



Verida permet par ailleurs une réduction significative de la dose administrée aux patients sans compromettre la qualité des images ainsi qu'une réduction de la consommation énergétique pouvant atteindre 45%, ajoute-t-il.



Sa commercialisation est prévue sur certains marchés à partir de 2026.



Toujours à l'occasion du RSNA, Philips a également présenté sa technologie BlueSeal Horizon, une nouvelle plateforme d'IRM intégrant le premier aimant sans hélium du secteur, une innovation de rupture qui devrait là encore avoir un impact significatif sur l'expérience des professionnels de santé et des patients, indique le groupe.