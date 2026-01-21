Philips distingué comme entreprise innovante par Clarivate
Philips indique avoir été nommé parmi les 100 meilleurs innovateurs mondiaux par Clarivate pour 2026 pour la 13e année consécutive, et être la société technologique médicale la mieux classée dans le rapport.
La reconnaissance de Philips reflète son engagement à long terme envers l'innovation, soutenu par plus de 1,7 milliard d'euros d'investissements annuels en R&D, soit environ 9% des ventes et parmi les niveaux les plus élevés du secteur.
Le rapport Clarivate Top 100 Global Innovators utilise une analyse comparative complète des données d'inventions mondiales pour évaluer la force de chaque idée brevetée, en utilisant des mesures directement liées à leur puissance d'innovation.