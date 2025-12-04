Philips en plein trou d'air après une déclaration de son dirigeant
Publié le 04/12/2025 à 11:51
Une déclaration qui inquiète les marchés alors que les prévisions du consensus tablaient sur une croissance de 4,5 %...
"Cette évolution est défavorable et nos estimations devraient être revues à la baisse", a commenté Anas Patel, en charge du dossier chez AlphaValue.
Le broker rapporte que la direction a néanmoins réaffirmé son objectif d'améliorer les marges en 2026, malgré la hausse des droits de douane.
Philips a par ailleurs indiqué que l'environnement mondial d'investissement des hôpitaux en 2026 devrait être similaire à celui de 2025, avec une demande soutenue aux États-Unis, des marchés solides en Europe et à l'international, mais des conditions atones en Chine.