Philips facilite les interventions cardiaques grâce à l'intégration des données de scanner
Publié le 27/10/2025 à 14:43
La fonction 'Follow C-arm' synchronise automatiquement la vue 3D des artères coronaires avec les mouvements du bras en C, offrant une visualisation en temps réel sans manipulation supplémentaire. Selon Mark Stoffels, responsable de la division Image-Guided Therapy Systems, cette intégration 'améliore la précision et l'efficacité des procédures'.
Philips renforce ainsi sa position dans l'imagerie interventionnelle, sa plateforme Azurion étant déjà utilisée pour plus de 6,4 millions de patients par an dans plus de 80 pays.